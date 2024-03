Alle Infos zum Pokalfinale der Junioren

Für viele Jugendspieler ist es das Highlight der Zeit im Fußball: das Pokalfinale der Junioren. Am 24. Mai treffen im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion der SC Freiburg und die TSG Hoffenheim aufeinander. DFB.de beantwortet die drängendsten Fragen zum Endspiel.

Wer spielt?

Im Finale steht ein Duell zweier Klubs aus dem Südwesten an: Der SC Freiburg trifft auf die TSG Hoffenheim. Der aktuelle Tabellenführer der Südweststaffel aus dem Kraichgau ist nominell die Gastmannschaft im Duell mit dem Erstplatzierten der klassentieferen Oberliga Baden-Württemberg.

Mit sechs Titeln ist der SC Freiburg der erfolgreichste Klub in der Geschichte des DFB-Pokals der Junioren. Der letzte Erfolg gelang dem SC-Nachwuchs um Nico Schlotterbeck und Noah Atubolu 2018. Die Hoffenheimer würden sich mit einem Sieg im Finale zum zweiten Mal in die Liste der Titelträger eintragen. Zuletzt triumphierten sie 2010 – mit Nationalspieler Pascal Groß im Aufgebot, unter dem ehemaligen DFB-Junioren-Trainer Guido Streichsbier.

Wann und wo geht’s los?

Anpfiff im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam ist am Freitag, 24. Mai 2024 um 18 Uhr. Zum Stadion gelangt man am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über den Potsdamer Hauptbahnhof oder die S-Bahn-Station Babelsberg. Von dort aus sind es mit dem Rad – die Fahrräder von Nextbike stehen am Spieltag kostenlos für zweimal 60 Minuten zur Verfügung – oder zu Fuß nur wenige Minuten bis zum Stadion.

Wie komme ich an Tickets?

Über den Onlineshop des ausrichtenden SV Babelsberg, hier. Tickets kosten zwischen fünf und 15 Euro. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es beim Fußball-Landesverband Brandenburg ermäßigte Karten ab 4,50 Euro. Fans des SC Freiburg sind auf der Osttribüne in Block O platziert, die Unterstützer*innen der nominellen Gäste aus Hoffenheim auf der Westtribüne in den Blöcken H bis L.

Wie verlief der Weg ins Finale?

Der SC Freiburg zog nach vier Auswärtssiegen ins Finale ein: In der ersten Runde feierten die Breisgauer einen klaren 6:0-Erfolg gegen den 1. FC Saarbrücken. Es folgten Siege gegen Energie Cottbus (2:0), Bayer Leverkusen (2:0) und zuletzt gegen den letztjährigen Pokalfinalisten FC Schalke 04 (3:1). Bemerkenswert: In der vergangenen Saison stieg der SC Freiburg aus der Junioren-Bundesliga ab. Aktuell pflügen die SCF-Junioren der Jahrgänge 2005 und 2006 durch die Oberliga Baden-Württemberg: In 15 Spielen feierten die Breisgauer 15 Siege bei einem Torverhältnis von 63:6.

Mit Max Moerstedt, Torschütze beim 2:1-Sieg im Halbfinale beim 1. FSV Mainz 05, steht ein U 17-Weltmeister im Kader der Hoffenheimer. Die TSG legte mit einem fulminanten 6:0-Sieg in der ersten Runde gegen Borussia Dortmund los, gewann im Achtelfinale 5:1 bei Fortuna Düsseldorf und setzte sich auch gegen den Hamburger SV klar durch (5:0).

Wo wird das Finale im TV übertragen?

Feststeht, dass das Finale für alle, die nicht nach Potsdam kommen können, im Fernsehen oder Livestream übertragen wird. Wo genau, vermelden wir zu gegebener Zeit hier.

Und sonst?

Das Gewinnerteam hat in diesem Jahr wieder die Ehre, am Folgeabend im Berliner Olympiastadion beglückwünscht zu werden. Am 25. Mai gegen 18:30 Uhr – rund 90 Minuten vor dem Anpfiff des Pokalfinales der Männer – ist die Siegerehrung inklusive der Medaillenübergabe geplant. Vor 75.000 Zuschauer*innen im Stadion und Millionen im Fernsehen.

[jf]