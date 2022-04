Alle Infos: Frauen-Länderspiel in Bielefeld

Am Samstagnachmittag (ab 16.10 Uhr, live in der ARD) trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel in Bielefeld auf Portugal. DFB.de hat die wichtigsten Informationen rund um Ihren Stadionbesuch in der Schüco-Arena zusammengestellt.

Das Stadion öffnet um 14:30 Uhr, der Anstoß erfolgt um 16:10 Uhr.

Ausführliche Informationen zur Anreise und zum Aufenthalt im Stadion entnehmen Sie bitte den Faninformationen, Anreiseinfos und Sicherheitsinfos.

Es herrschen keine pandemiebedingten Beschränkungen. Wir empfehlen dennoch mindestens eine medizinische Maske mitzuführen und Abstände einzuhalten.

Bis Spielbeginn sind noch Tickets über tickets.dfb.de erhältlich

erhältlich print@home Tickets müssen auf DIN A4 gut leserlich ausgedruckt sowie vor Nässe und Beschmutzung geschützt werden.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Stadionbesuch!

