Alle fünf Minuten eine Impfung rund ums Deutschland-Spiel

"Schiri, ich hab' schon Gelb." Das können in wenigen Wochen auch 140 Zuschauer*innen des WM-Qualifikationsspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Armenien (6:0) sagen. Sie haben sich am Sonntag im Rahmen der DFB-Impfkampagne am Stadion in Stuttgart impfen lassen.

Zwei Impfbusse waren in Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhauses (RBK), der Stadt Stuttgart, der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) sowie dem Malteser Hilfsdienst e.V. im Einsatz. In sechs Stunden wurden 140 Impfungen vorgenommen, im Durchschnitt wurde also an jedem Bus alle fünf Minuten ein Fan verimpft. In 42 Fällen handelte es sich um eine Erstimpfung, bei 98 Personen um die Zweitimpfung. Eingesetzt wurden die Stoffe von Biontech sowie Johnson & Johnson.

Weitere Impfaktionen geplant

Die Aktion war Bestandteil der DFB-Impfkampagne "Schiri, ich hab' schon Gelb", die der DFB vergangene Woche gestartet hat. Gemeinsam mit seinen Regional- und Landesverbänden will der DFB auf die Bedeutung des Impfens gegen Corona aufmerksam machen. Es ist ein Thema, das im Fußball Profis und Amateure gleichermaßen angeht. Jede Impfung schützt nicht nur einen Menschen mehr, sondern auch dessen Umfeld und damit nicht zuletzt den Trainings- und Spielbetrieb. Unter anderem haben sich Bundestrainer Hansi Flick, Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und DFB-Kapitän Manuel Neuer der Kampagne angeschlossen.

Weitere Impfaktionen rund um die restlichen DFB-Heimländerspiele der Männer, U 21 und Frauen sind in Prüfung und Planung. Bereits bestätigt ist, dass beim WM-Qualifikationsspiel der Frauen gegen Serbien in Chemnitz (21. September) ein Impfbus vor Ort sein wird.