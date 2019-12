Alle Drittliga-Partien bis zum 32. Spieltag zeitgenau angesetzt

Die Vereine der 3. Liga und die Fans können ihre Termine bis Anfang April fest planen. Der DFB hat die Spieltage 24 bis 32 zeitgenau angesetzt. Damit müssen in dieser Saison nur noch die genauen Anstoßzeiten von vier Spieltagen festgelegt werden. Fest steht bereits, dass die Partien des 37. und 38. Spieltags jeweils alle samstags um 13.30 Uhr angepfiffen werden (9. und 16. Mai).

Den 24. Spieltag der 3. Liga eröffnen am Freitag, 14. Februar, der SC Preußen Münster und der FC Würzburger Kickers. Das Duell der früheren Deutschen Meister Eintracht Braunschweig und 1. FC Kaiserslautern ist für Samstag terminiert, ebenso das Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen den Chemnitzer FC. Spitzenreiter MSV Duisburg tritt sonntags (13 Uhr) beim FSV Zwickau an. Der FC Bayern München II empfängt am Montagabend den Halleschen FC, diese Ansetzung folgt einer zwingenden Vorgabe der Sicherheitsbehörden.

Auch am 25. Spieltag ist der FC Bayern München II montags dran (24. Februar), dann auswärts beim Chemnitzer FC. Für die Chemnitzer ist es das erste Montags-Heimspiel der Saison. Die Ansetzungen des 25. Spieltags stehen im Zeichen des Karnevalswochenendes und der damit verbundenen Sicherheits- und Veranstaltungsvorgaben. Das Heimspiel des FC Viktoria Köln gegen die SG Sonnenhof Großaspach am Freitagabend, 21. Februar, folgt einer solchen festen Vorgabe. Topspiel des Samstags ist die Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und dem SV Waldhof Mannheim. Am Sonntag (13 Uhr) richten sich die Blicke auf den Kracher TSV 1860 München gegen 1. FC Magdeburg.

Waldhof gegen Lautern am Samstagnachmittag

Derbyzeit ist am 26. Spieltag freitagabends (28. Februar), wenn Bayern München II bei der SpVgg Unterhaching gastiert. Der Samstagnachmittag hat es richtig in sich: Waldhof Mannheim freut sich auf ein ausverkauftes Stadion gegen den 1. FC Kaiserslautern. Zeitgleich steht der FC Carl Zeiss Jena in Magdeburg auf dem Prüfstand. Montags reist der FC Hansa Rostock zum SC Preußen Münster – auch hier liegt eine Sicherheitsvorgabe zugrunde. Für die Rostocker ist es darüber hinaus das erste Montagsspiel der Saison.

Sein erstes Heimspiel 2019/2020 am Montagabend absolviert der FC Hansa bereits eine Woche später gegen Eintracht Braunschweig (9. März). Mit 287 Kilometern ist es die Partie mit der geringstmöglichen Reisedistanz unter Rostocker Beteiligung und gleichzeitig das Spiel mit der zweitgeringsten Entfernung des gesamten 27. Spieltags. Tags zuvor (14 Uhr) kommt es zur Begegnung der Aufstiegskandidaten Halle und FC Ingolstadt. Samstags kommt es unter anderem zu den Begegnungen Jena gegen 1860 München, Kaiserslautern gegen SV Meppen und Würzburg gegen Mannheim. Der Freitagabend hält das reizvolle Duell der Zweitliga-Absteiger Duisburg und Magdeburg parat.

Der 28. Spieltag wird in Mannheim eingeläutet, wo der SV Waldhof am Freitag, 13. März, den KFC Uerdingen empfängt. Die Traditionsklubs Magdeburg und Kaiserslautern haben es samstags miteinander zu tun, ebenso der TSV 1860 München und MSV Duisburg sowie der FC Ingolstadt und Bayern München II. Da sich ein kompletter Wochenspieltag anschließt, hat der 28. Spieltag keine Montagspartie.

Englische Woche mit Kaiserslautern vs. 1860 München

Der 29. Spieltag bietet dienstags unter anderem den Hit Kaiserslautern gegen 1860 München sowie das bayerische Derby SpVgg Unterhaching gegen FC Ingolstadt. Am Mittwochabend hat Duisburg den Abstiegskandidaten Carl Zeiss Jena zu Gast, Waldhof Mannheim ist in Rostock gefordert, Magdeburg bei den Würzburger Kickers. Alle Spiele der englischen Woche werden um 19 Uhr angepfiffen.

Eintracht Braunschweig und Bayern München II machen am Freitag, 20. März, den Auftakt zum 30. Spieltag. Das erste Montags-Heimspiel der Saison wartet am 23. März auf den FC Magdeburg gegen den KFC Uerdingen. Sonntags stehen sich um 14 Uhr der FSV Zwickau und der Hallesche FC gegenüber.

Den Startschuss des 31. Spieltags geben der FC Würzburger Kickers und Carl Zeiss Jena am Freitag, 27. März. Der Samstag enthält mit Unterhaching gegen Braunschweig, Chemnitz gegen Ingolstadt, Kaiserslautern gegen Duisburg, Halle gegen Mannheim und Rostock gegen Magdeburg eine Fülle an hochinteressanten Begegnungen. Seinen Abschluss findet der Spieltag am Montag, 30. März, mit dem Gastspiel des SV Meppen beim FC Viktoria Köln. Es handelt sich um die Partie mit der geringsten Reisedistanz des Spieltags (229 km).

Gleiches trifft auf das Montagsspiel des 32. Spieltags zwischen dem MSV Duisburg und dem FC Würzburger Kickers (350 km) am 6. April zu. Der Freitagabend gehört dem SV Waldhof Mannheim und FC Bayern München II. 1860 München und Hansa Rostock messen sich am Samstag, 4. April.

Die 3. Liga im TV

Die Regelspieltage der 3. Liga folgen einem festen und verbindlichen Spieltagsformat:

Ein Spiel am Freitag (19 Uhr)

Sechs Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

Zwei Spiele am Sonntag (13 und 14 Uhr)

Ein Spiel am Montag (19 Uhr)

Alle Spiele sind live und in voller Länge bei MagentaSport zu sehen. Freitags, sonntags und montags überträgt MagentaSport exklusiv live - ebenso an Wochenspieltagen. Samstags zeigen die Dritten Programme der ARD im Free-TV ausgewählte Spiele zusätzlich live. Die Highlights der 3. Liga sind unter anderem wöchentlich in der ARD-Sportschau, den Sportsendungen der Dritten Programme sowie am späten Montagabend in "3. Liga pur" bei Sport1 zu sehen.

[jb]