Algarve Cup: U 17 unterliegt Spanien

Zum Jahresauftakt traten die deutschen U 17-Junioren beim Algarve Cup an. In Portugal unterlag die Mannschaft von Michael Prus Spanien mit 0:7 (0:5).

"Wir haben heute eine richtige Abreibung bekommen", sagte Michael Prus. "Man muss einfach sagen, dass wir heute schlecht gespielt haben. Wir haben es nicht geschafft, die Dinge umzusetzen, die wir uns vorgenommen hatten. Wir waren unterlegen, natürlich ist es nicht schön, wenn man dann drei Tore in kürzester Zeit kassiert. Der Gegner hat vor Selbstvertrauen gestrotzt und wir haben es mit unserer heutigen Leistung nicht geschafft auf Augenhöhe zu bleiben."

Im Estadio Municipal de Albufeira kam die spanische Mannschaft vor 183 Zuschauern besser in die Partie und ging in der 16. Minute durch Paulo Iago in Führung. Vor der Pause konnten Guille Fernandez mit einem Dreierpack (22., 30., 45+1.) und Adrian Aruncio (24.) die Führung auf 5:0 ausbauen. Nach Wiederanpfiff trafen Fernandez (46.) und Sydney Ehizogie (69.)zum 7:0-Endstand.

Am 12. Februar (ab 12 Uhr) treffen die DFB-Junioren an selber Stelle auf die Niederlande, ehe zum Abschluss am 14. Februar (ab 12 Uhr) in Almancil das Duell mit dem Nachwuchs der Gastgeber wartet. Vom 17. bis 27. März steht für die U 17 erneut in Portugal die zweite Runde der EM-Qualifikation gegen die Gastgeber, Kroatien und Irland an. Die acht Gruppensieger der Qualifikationsrunde sowie die sieben besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Endrunde vom 20. Mai bis 5. Juni 2024 in Zypern.

[dfb]