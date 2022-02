Algarve Cup: U 17 startet gegen Portugal

Die deutschen U 17-Junioren starten heute (ab 13 Uhr MEZ) in Lagos gegen Gastgeber Portugal in den Algarve Cup. 24 Spieler sind für die drei Partien nominiert worden, nach dem heutigen Auftakt folgen am Sonntag erneut in Lagos das Duell mit der Slowakei und am Dienstag (beide ab 17 Uhr MEZ) zum Abschluss in Parchal die Begegnung mit Spanien.

Die deutsche Startelf: Seimen - Walde, Azevedo, Hoffmann, Buchmann, Raebiger, Di Benedetto, Weiper (K), Bischof, Ulrich, Aseko Nkili.

U 17-Chefcoach Marc-Patrick Meister und sein Co-Trainer Mario Himsl fallen kurzfristig krankheitsbedingt für die Maßnahme in Südportugal aus. Als Verantwortlicher wird daher Assistenztrainer Heiko Westermann am Spielfeldrand tätig sein, unterstützt von U 15-Coach Michael Prus und Meikel Schönweitz, dem Cheftrainer der U-Nationalmannschaften.

Der Algarve Cup dient der Vorbereitung auf die zweite EM-Qualifikationsrunde vom 23. und 29. März in Schottland, in der es auf dem Weg zur EM gegen die Gastgeber sowie Georgien und die Tschechische Republik geht. Die EURO findet in der zweiten Maihälfte in Israel statt.