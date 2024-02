Algarve Cup: U 17 heute gegen Portugal

Nach dem Sieg gegen die Niederlande steht für die U 17-Junioren am heutigen Mittwoch die nächste und damit abschließende Partie des Algarve Cups an. Ab 12 Uhr (live auf YouTube) trifft das Team von Cheftrainer Michael Prus in Almancil auf Gastgeber Portugal.

Die Startelf: Klanac - Keumo, Neininger, Prosche, Schmetgens - Culbreath, Lum, Onyeka, Sauck, Swider - Husser

Für die Auftaktniederlage zu Turnierbeginn (0:7 gegen Spanien) hatte sich die deutsche Auswahl bereits rehabilitieren können. Am Montag schlug man die Niederlande mit 3:1. Nun geht es in die abschließende Partie gegen den Ausrichter aus Portugal. Trainer Michael Prus hofft auf einen ähnlich starken Auftritt wie am Montag: "Natürlich möchten wir die Leistung aus dem Niederlande-Spiel heute bestätigen."

"Das Spiel hat einen besonderen Reiz"

Dabei nimmt der Cheftrainer auch Bezug auf die spezielle Ausgangslage: "Das Spiel hat natürlich einen besonderen Reiz, da wir im März im Rahmen der EM-Qualifikation erneut auf diese Mannschaft treffen werden."

Vom 17. bis 27. März steht für die U 17 eine erneute Reise nach Portugal auf dem Plan. Dann steht die zweite Runde der EM-Qualifikation gegen die Gastgeber, Kroatien und Irland an. Die acht Gruppensieger der Qualifikationsrunde sowie die sieben besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Endrunde vom 20. Mai bis 5. Juni 2024 in Zypern.

