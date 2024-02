Algarve Cup: U 17 heute gegen die Niederlande

Die deutsche U 17-Junioren-Nationalmannschaft trifft beim Algarve Cup heute (ab 12 Uhr, live auf Youtube) in Albufeira auf die Auswahl der Niederlande. Zum Auftakt hatte die Mannschaft von Trainer Michael Prus ein 0:7 gegen Spanien hinnehmen müssen.

Die Startelf: Schlich - Coulibaly,Herrmann, Koscierski, Nink - Bleicher, Cherny, Culbreath,Lum, Sauck - Husser

Zum Abschluss des Turniers geht es am Mittwoch (ab 12 Uhr) in Almancil gegen Gastgeber Portugal. Vom 17. bis 27. März steht für die U 17 erneut in Portugal die zweite Runde der EM-Qualifikation gegen die Gastgeber, Kroatien und Irland an. Die acht Gruppensieger der Qualifikationsrunde sowie die sieben besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Endrunde vom 20. Mai bis 5. Juni 2024 in Zypern.

[dfb]