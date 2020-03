Algarve Cup: Spiele im DFB-Livestream

Die beiden weiteren Spiele der Frauen-Nationalmannschaft beim Algarve Cup werden - wie schon das 1:0 zum Auftakt gegen Schweden live im auf den DFB-Kanälen zu sehen sein. Das Halbfinale am Samstag (ab 18.30 Uhr) gegen Norwegen sowie das Endspiel am Mittwoch oder das Spiel um Platz drei am Dienstag gegen Neuseeland oder Italien werden auf DFB-TV und dem YouTube-Kanal des DFB übertragen - der Livestream ist jeweils nur in Deutschland abrufbar.

Der Algarve Cup gilt als Vorbereitung auf die EM-Qualifikation, die im April fortgesetzt wird. Am 11. April (ab 16 Uhr, live im ZDF) trifft die DFB-Auswahl zunächst in Münster auf Irland, den stärksten Gruppengegne. Tickets für das erste Heimspiel des Jahres gibt es unter anderem noch im DFB-Ticketshop. Anschließend folgt am 14. April (ab 16.10 Uhr, live in der ARD) die Auswärtspartie gegen Montenegro.

[sid/as]