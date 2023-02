Algarve Cup: Remis gegen Spanien

Remis im zweiten Härtetest: Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat nach der unglücklichen 1:2-Auftaktniederlage gegen Gastgeber Portugal in ihrem zweiten Spiel beim Algarve Cup einen Punkt mitgenommen. Gegen Rekordeuropameister Spanien kam die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück nach Rückstand dank eines Elfmeters von Noah Darvich zu einem 1:1 (0:1). Am Dienstag (ab 12 Uhr) trifft die DFB-Auswahl zum Abschluss des stark besetzten Vier-Nationen-Turniers auf die Niederlande.

Trainer Wück hatte seine Startelf im Vergleich zum Duell mit Portugal auf drei Positionen geändert: Paris Brunner, Robert Ramsak und Eric Emanuel da Silva Moreira durften dieses Mal von Beginn an spielen. Im Estadio de Sao Luis in Faro erzielte Jorge Rajado (43.) kurz vor der Pause die Führung für Spanien. Doch in einer hochklassigen Partie kam das DFB-Team zurück: Nach einem Foul von Javier Diaz an Noah Darvich im spanischen Strafraum verwandelte der Mittelfeldspieler vom SC Freiburg selbst zum 1:1 (52.).

"Nur die letzte Konsequenz hat gefehlt"

"Ich bin genauso zufrieden wie nach dem ersten Spiel gegen Portugal, wobei die Spanier individuell noch besser besetzt sind", resümierte Wück. "Die Jungs haben genau das umgesetzt, was wir vorgegeben hatten. Nur die letzte Konsequenz vor dem Tor hat leider wieder gefehlt, das haben wir trotz der Mehrzahl an Torchancen nicht abstellen können".

Das Turnier in Portugal ist die Generalprobe für die deutsche U 17, bevor in einem guten Monat die zweite EM-Qualifikationsrunde beginnt, bei der es um ein Ticket für die Europameisterschaft in Ungarn geht. Dabei trifft der deutsche Nachwuchs auf Gastgeber Türkei, Finnland und erneut auf Spanien. Für die EURO-Endrunde qualifizieren sich der Sieger sowie die sieben besten Zweitplatzieren aus den acht Qualifikationsgruppen.

[dfb]