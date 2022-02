Algarve Cup: Im zweiten Spiel gegen Spanien

Die deutsche U 17-Junioren-Nationalmannschaft trifft heute (ab 17 Uhr) in der zweiten Partie des Algarve Cups auf Rekordeuropameister Spanien. "Klar ist, dass Spanien ebenso wie Portugal zur Elite in Europa gehört", hatte Heiko Westermann nach dem Remis zum Turnierauftakt gegen Portugal am Freitag gesagt. Der ehemalige Nationalspieler betreut den DFB-Nachwuchs in Portugal in Abwesenheit des erkrankt fehlenden Cheftrainers Marc Meister.

"Es erwartet uns ein hartes Spiel, in das wir alles reininvestieren müssen", so Westermanns Einschätzung zur Partie in Lagos. "Ich schätze Spanien ähnlich stark ein wie Portugal, vielleicht sogar etwas besser."

Härtetest mit Blick auf EM-Qualifikation

Beim 1:1 gegen die Portugiesen hatte der Assistenztrainer eine "insgesamt ausgeglichene" Partie gesehen. Nun also der Härtestest gegen die Iberer. Mit Blick auf die zweite EM-Qualifikationsrunde in rund einem Monat kommen diese Partien gerade recht. Denn nach den Spielen gegen Georgien (23. März), Turniergastgeber Schottland (26. März) und die Tschechische Republik (29. März) steht fest, ob Deutschland in Israel nach dem vierten EM-Titel in dieser Altersklasse greifen darf.

Die erste Qualirunde hatte Deutschland mit drei Siegen auf Platz eins beendet. Auch die weiteren sechs Länderspiele dieser Saison, darunter drei beim Sieg beim Vier-Nationen-Turnier Anfang September, hatte der DFB-Nachwuchs gewonnen.

[dfb]