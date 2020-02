Algarve Cup: Auftaktsieg gegen Spanien

Die deutschen U 17-Junioren haben zum Auftakt des Algarve Cups in Portugal einen Premierensieg gegen Spanien gefeiert. Die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück setzte sich in Albufeira beim 2:1 (1:0) erstmals seit Datenerfassung 1991 gegen den Nachwuchs der "Furia Roja" durch.

Igor Matanovic vom FC St. Pauli steuerte in seinem ersten Auftritt für die U 17 in der 17. Minute den Führungstreffer bei, den zwischenzeitlichen spanischen Ausgleich (52.) beantwortete Emrehan Gedikli von Bayer Leverkusen kurz vor Schluss per Foulelfmeter (85.).

Am Montag (ab 16 Uhr) folgt der Vergleich mit Gastgeber Portugal , am Mittwoch (ab 17 Uhr) gegen Südkorea. In den drei Partien bereitet sich der deutsche Nachwuchs auf die 2. EM-Qualifikationsrunde vom 22. bis 31. März vor, wo es gegen Gastgeber Österreich, Portugal und die Niederlande um einen Platz bei der EURO in Estland vom 21. Mai bis 6. Juni geht.