Algarve Cup: Abschluss gegen Niederlande

Heute (ab 12 Uhr) steht für die deutschen U 17-Junioren beim Algarve Cup in Portugal der letzte Härtetest an. Gegner zum Abschluss des hochkarätig besetzten Vorbereitungsturniers ist in Lagos die Auswahl der Niederlande. Nach den guten Auftritten beim unglücklichen 1:2 gegen die Gastgeber und dem 1:1 gegen Spanien möchte sich die DFB-Auswahl gegen "Jong Oranje" belohnen.

"Wir wollen an die bisherigen Leistungen anknüpfen", sagt DFB-Trainer Christian Wück. "Wir sind auf dem richtigen Weg und müssen jetzt gegen die Niederlande nur die fehlenden Prozente bei der Konsequenz vor dem Tor auf den Platz bringen, dann ist der erste Sieg möglich. Das ist unser Ziel".

Nach dem Turnier wird die zweite EM-Qualifikationsrunde gegen Spanien, Gastgeber Türkei und Finnland vom 22. bis 27. März ausgespielt. Für die Endrunde der EURO qualifizieren sich der Sieger sowie die sieben besten Zweitplatzieren aus den acht Qualifikationsgruppen.