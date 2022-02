Algarve Cup: Abschluss gegen die Slowakei

Ein Remis und eine Niederlage stehen für die deutschen U 17-Junioren trotz guter Auftritte beim Algarve Cup in Portugal zubuche. Zum Abschluss soll heute (ab 17 Uhr) im Estadio Municipal Da Bela Vista in Parchal gegen die Slowakei der erste Sieg her.

Heiko Westermann, an der Algarve verantwortlicher Coach in Vertretung des erkrankt fehlenden Cheftrainers Marc Meister, rechnet nach den Duellen mit den spielstarken Portugiesen und Spaniern mit einem anderen Spiel. "Wir erwarten einen Gegner, der nicht so viel Ballbesitz haben wird", so Westermann. "Die Slowakei ist ein Gegner, der körperlich stark ist, den wir aber auch gut bespielen können. Wir wollen einen guten Turnierabschluss und gegen die Slowakei gewinnen."​

Das Turnier in Portugal ist die letzte Generalprobe für die U 17, bevor in einem guten Monat die zweite EM-Qualifikationsrunde beginnt, bei der es um ein Ticket für die EURO in Israel geht. In jenem Qualifikationsturnier trifft der deutsche Nachwuchs auf Georgien (23. März), Schottland (26. März) und die Tschechische Republik (29. März).