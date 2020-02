Algarve Cup: 0:2 gegen Gastgeber Portugal

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat das zweite Spiel des Algarve Cups in Portugal verloren. Zwei Tage nach dem Auftaktsieg gegen Spanien (2:1) unterlag das Team von DFB-Trainer Christian Wück Gastgeber Portugal 0:2 (0:2).

"Es war ein verdienter Sieg für Portugal", sagte Wück. "Die Portugiesen hatten gerade in der ersten Halbzeit mehr Ballaktionen. Wir kamen nicht richtig ins Spiel, hatten zu viele einfache Ballverluste und haben die Gegentore durch Fehler begünstigt. In der zweiten Hälfte haben wir versucht, durch Wechsel besser ins Spiel zu kommen. Ich kann den Jungs nicht vorwerfen, dass sie nicht wollten. Die Qualität der Portugiesen war aber besonders im ersten Durchgang sehr hoch."

Doppelpack sorgt für die Entscheidung

Vor 350 Zuschauern im Estadio Municipal in Lagos brachte Rodrigo Gomes den portugiesischen Nachwuchs mit einem Doppelpack bereits in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung (21./38.). Im zweiten Durchgang fielen keine weiteren Treffer.

Zum Abschluss des Algarve Cups geht es für die U 17 am Mittwoch (ab 17 Uhr) gegen Südkorea. Das Turnier dient als Vorbereitung auf die 2. EM-Qualifikationsrunde im März. In Österreich warten dann die Niederlande (25. März), Gastgeber Österreich (28. März) und erneut Portugal (31. März) auf die deutsche Auswahl.

[dfb]