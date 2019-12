Alex Popp nachträglich für England-Länderspiel nominiert

Alexandra Popp kann beim Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft am Samstag (ab 18.30 Uhr, live auf Eurosport) gegen England im Wembley-Stadion dabei sein: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg berief die Spielführerin der DFB-Auswahl nachträglich in ihren Kader.

Popp stand in der Flyeralarm Frauen-Bundesliga am Sonntag im Aufgebot des VfL Wolfsburg und war beim 8:0 gegen den SC Freiburg in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Noch Anfang der Woche war offen, ob die Angreiferin nach ihrer Verletzung am Sprunggelenk rechtzeitig fit werden würde.