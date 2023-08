Alex Popp ist "Fußballerin des Jahres"

Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp ist neue Fußballerin des Jahres in Deutschland. Bei der vom kicker Sportmagazin unter den Mitgliedern des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS) durchgeführten Wahl setzte sich die Angreiferin des VfL Wolfsburg mit 257 Stimmen deutlich vor ihren DFB-Kolleginnen Lena Oberdorf (39 Stimmen/Wolfsburg) und Lea Schüller (9/FC Bayern München) durch. Für Popp ist es die dritte Auszeichnung bei der seit 1996 auch für Fußballerinnen durchgeführten Wahl, zuletzt wurde sie 2016 ausgezeichnet.

"Ich freue mich sehr darüber", sagte die Siegerin. "Es ist eine Anerkennung meiner Leistungen in den vergangenen zwölf Monaten. Das macht mich sehr stolz." Popp hatte mit 16 Treffern in der Saison 2022/2023 die Torjägerkanone in der Bundesliga gewonnen, bei der WM war sie mit vier Treffern in drei Spielen beste deutsche Torschützin. Mit dem überraschenden Vorrundenaus sei die Weltmeisterschaft aber "enttäuschend und ärgerlich" verlaufen.