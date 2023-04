Alber und Bender schießen U 19 zur EM

EM, wir kommen! Die deutschen U 19-Frauen haben sich mit dem dritten Sieg im dritten Spiel bei der 2. EM-Qualifikationsrunde in Norwegen für die Endrunde in Belgien (18. bis 30. Juli 2023) qualifiziert. Nach zwei deutlichen Siegen gegen Irland und Kroatien reichte der Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter gegen Gastgeber Norwegen in der abschließenden Gruppenpartie ein 2:0 (1:0).

Den ersten deutschen Treffer erzielte Mara Alber in der 38. Minute. Als Norwegen noch einmal alles riskierte, belohnte Loreen Bender den DFB-Nachwuchs für seine über weite Strecken drückende Überlegenheit in der Schlussminute mit dem entscheidenden Tor zum 2:0 (90.).

"Es war eine Partie mit Endspielcharakter und dem nötigen Adrenalin. Norwegen hatte in der ersten Halbzeit eine richtig gute Chance, danach hatten wir das Spiel voll im Griff. Es war ein verdienter Sieg", sagte DFB-Trainerin Kathrin Peter, die auch insgesamt ein sehr positives Fazit zog: "Wir haben nicht durch Zufall gegen drei tief stehende Gegner im Turnier 17:0 Tore geschossen. Wir haben eine richtig gute, kreative Mannschaft. Heute haben wir auch bewiesen, dass wir mit Druck umgehen können."

