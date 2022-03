Al-Rihla von adidas offizieller WM-Spielball

Al-Rihla ist von DFB-Partner adidas als offizieller Spielball der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 präsentiert worden. Der 14. Fußball in Folge, den adidas für eine WM entworfen hat, steht für Hochgeschwindigkeitsfußball, da er sich in der Luft schneller bewegt als jeder andere Ball in der Geschichte des Turniers.

"Dies ist ein beeindruckender, nachhaltiger und hochwertiger offizieller Spielball von adidas, mit dem die Stars auf der größten Bühne der Welt in Katar ihre ganze Klasse zeigen können, ebenso Amateurspieler*innen rund um die Welt", sagt Jean-François Pathy, Direktor der FIFA-Marketing-Subdivision. "Al-Rihlas Weltreise symbolisiert die unglaubliche Reichweite der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft und bietet Fans die einmalige Möglichkeit, am mit Spannung erwarteten Turnier teilzuhaben."

"Schnellster und präzisester Fußball der WM-Geschichte"

Der Ball, der anhand von Daten und strengen Tests in den adidas-Labors, in Windkanälen sowie von Fußballer*innen auf dem Spielfeld von innen nach außen entwickelt wurde, garantiert höchste Präzision und Zuverlässigkeit auf dem Spielfeld, auch dank seinem neuen Muster und der Oberflächentextur.

Die Merkmale des Balls:

CRT-CORE: Der Kern des Balls, der Tempo, Präzision und andauernden Hochgeschwindigkeitsfußball bei maximaler Formbeständigkeit, geringem Luftverlust sowie exaktem Rücksprungverhalten garantiert.

SPEEDSHELL: Texturierte PU-Haut mit einem neuartigen 20-teiligen Muster, das dank Makro- und Mikrotexturen sowie einer Oberflächenprägung für noch mehr Präzision, Flugstabilität und Effet sorgt.

"Der Fussball wird immer schneller, womit auch Präzision und Flugstabilität immer wichtiger werden", sagt Franziska Löffelmann, Designdirektorin – Football Graphics & Hardwear bei adidas. "Dank dem neuen Design erreicht der Ball in der Luft ein wesentlich höheres Tempo. Für die größte Bühne des Sports überhaupt wollten wir mit totaler Innovation das Unmögliche möglich machen und den schnellsten und präzisesten Fußball in der Geschichte der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft entwickeln."

Nachhaltigkeit oberstes Gebot

Nachhaltigkeit war dabei oberstes Gebot. So ist al-Rihla der erste WM-Ball, der ausschließlich mit wasserbasierten Farben und Klebstoffen produziert wurde. Al-Rihla, was auf Arabisch "Reise" bedeutet, ist von der Kultur, der Architektur, der typischen Schiffe und der Flagge Katars inspiriert. Die auffälligen und leuchtenden Farben auf einem Perlmutthintergrund symbolisieren das gastgebende Land und das immer höhere Tempo im Fußball.

Seinen ersten öffentlichen Auftritt feiert al-Rihla an der Seite von Legenden wie Iker Casillas, Kaká, Farah Jefry und Nouf al-Anzi sowie einer vielfältigen Gruppe von Talenten, darunter aufstrebende Spielerinnen aus Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten sowie Nachwuchsspieler der Aspire Academy in Doha. Danach begibt sich al-Rihla auf eine Weltreise durch zehn Städte, darunter Dubai, Tokio, Mexiko-Stadt und New York, bei der adidas verschiedene Initiativen lanciert, um vor Ort den Zugang zum sowie die Gleichberechtigung im Sport zu fördern.

[fifa]