Soll am 17. Oktober in Israel antreten: die deutsche U 21-Nationalmannschaft

Aktueller Stand zum U 21-Spiel in Israel

Nach dem Terrorangriff auf Israel steht der DFB im Austausch mit der UEFA, dem israelischen Fußballverband sowie dem Auswärtigen Amt und der deutschen Botschaft in Israel hinsichtlich der Austragung des anstehenden U 21-EM-Qualifikationsspiels zwischen Israel und Deutschland. Die Partie ist bislang für Dienstag, den 17. Oktober, ab 18.30 Uhr im Stadion HaMoshava in Petach Tikwa angesetzt. An oberster Stelle steht für den DFB die Sicherheit von Spielern, Trainern und Funktionsteam.

Zunächst trifft sich das U 21-Team wie geplant am Montag in Frankfurt am Main, um sich auf das EM-Qualifikationsspiel am kommenden Freitag (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in Sofia gegen Bulgarien vorzubereiten.

Unsere Gedanken sind bei den Opfern des schrecklichen Terrorangriffs in Israel sowie deren Familien und Angehörigen. — DFB (Verband) (@DFB) October 7, 2023

[dfb]