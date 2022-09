Aktionsspieltag Klimaschutz: Dritte Runde zeitgenau angesetzt

Der 3. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga startet am Freitag, 30. September (ab 19.16 Uhr, live auf Eurosport und MagentaSport), mit dem Heimspiel von Meister VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen. Am Samstag, 1. Oktober (ab 13.01 Uhr), steht das Duell zwischen dem 1. FC Köln und 1. FFC Turbine Potsdam auf dem Programm. Am Sonntag, 2. Oktober (ab 13.01 Uhr), gastiert der SV Werder Bremen bei Eintracht Frankfurt, während Aufsteiger SV Meppen zeitgleich auf die TSG 1899 Hoffenheim trifft. Zum Abschluss des 3. Spieltags messen sich am 2. Oktober (ab 16.01 Uhr) der SC Freiburg mit der SGS Essen sowie der MSV Duisburg mit Vizemeister FC Bayern München. Alle Spiele sind live und in voller Länge bei MagentaSport zu sehen.

Die dritte Runde in der FYLERALARM Frauen-Bundesliga läuft unter dem Motto "Aktionsspieltag Klimaschutz". Daher finden rund um die Partien zahlreiche Aktionen im Zeichen des Klimaschutzes statt. Beispielsweise werden die Begegnungen eine Minute später angepfiffen, um die Zuschauer*innen über dieses Thema zu informieren.

[ag]