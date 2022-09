Aktionsspieltag in der Frauen-Bundesliga

Der Aktionsspieltag Klimaschutz geht in die nächste Runde. Nachdem bereits im DFB-Pokal der Frauen und DFB-Pokal der Männer sowie der 3. Liga im Zeichen des Klimaschutz gekickt wurde, steht der vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) initiierte Aktionsspieltag an diesem Wochenende nun auch in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga an.

"Wir sind mit der Aufmerksamkeit, die wir diesem wichtigen Thema durch den Aktionsspieltag bislang verschaffen konnten, sehr zufrieden", sagt Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb beim DFB. "Das positive Feedback, das uns vielerorts erreicht hat, bestärkt uns, den eingeschlagenen Weg fortzuführen. Viele der beteiligten Klubs haben den Aktionsspieltag genutzt, um eigene Maßnahmen im Bereich Klimaschutz umzusetzen, und wir haben schon von einigen Vereinen die Rückmeldung erhalten, dass sie diese nun auch dauerhaft beibehalten werden. Auch viele Fans sind dem Aufruf der Vereine gefolgt, bei der Anreise verstärkt auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Rad zurückzugreifen. Eine sehr erfreuliche Entwicklung, denn genau dieses Ergebnis haben wir uns vom Aktionsspieltag erhofft. Nun freuen wir uns, dass wir den Aktionsspieltag auch in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga durchführen."

Der DFB versieht sein Logo, Eckfahnen, Spielführerbinden und andere Kommunikationsmaterialien auch während des Aktionsspieltages in den beiden höchsten Frauen-Spielklassen mit den so genannten "Warming Stripes". Eine Visualisierung wissenschaftlicher Daten des Klimatologen Ed Hawkins, durch die langfristige Temperaturverläufe sichtbar gemacht werden können. Ziel dieser Klimastreifen ist es, Nichtwissenschaftlern ein intuitives Verständnis der globalen Erwärmung zu vermitteln. Die am Aktionsspieltag eingesetzte Visualisierung verdeutlicht, wie sich das globale Klima seit 1900 - dem Gründungsjahr des DFB - verändert hat.

Bislang 18.500 Euro gespendet

Im Rahmen der gemeinsam gestarteten Spendenaktion, bei der alle teilnehmenden Vereine 100 Euro für jedes eigene geschossene Tor am Aktionsspieltag spenden, konnten bislang 18.500 Euro eingenommen werden. Nun kommen noch die Tore aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga hinzu. Der DFB wird die von den Vereinen erzielte Endsumme dann aus eigenen Mitteln verdoppeln. Die Spendengelder werden der gemeinnützigen Organisation "Sports for Future" übergeben, die Klimaschutzprojekte unterstützt. Konkret werden Schulen in Nigeria und dem Senegal unterstützt, beispielsweise bei der Anpflanzung von Bäumen und Anschaffung von Sportmaterialien.

Begleitet wird der Aktionsspieltag zudem von Maßnahmen mit Signalcharakter, die dem Klimaschutz im Fußball zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen sollen. So werden beispielsweise alle Anstoßzeiten am Aktionsspieltag um eine Minute verschoben, das dabei entstehende Zeitfenster wird für eine das Thema betreffende Durchsage genutzt. Des Weiteren sind die beteiligten Vereine angehalten, vegane oder vegetarische Alternativprodukte zur klassischen Stadionwurst in ihr Catering aufnehmen.

Die noch ausstehenden Partien im Rahmen des Aktionsspieltages Klimaschutz finden am 3. und 4. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und dem 3. und 4. Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga statt.

