Akademie und TrackMan einigen sich auf strategische Zusammenarbeit

Die DFB-Akademie wird die weltweit renommierte Ballflugtechnologie von TrackMan nutzen. Mit dem fortschrittlichen Tool sollen die Abschluss- und Ballabgabe-Fähigkeiten von Spieler*innen in allen Aspekten des Spiels trainiert und verbessert werden. Die A-Nationalmannschaft der Männer nutzt das TrackMan-System bereits und konnte deutliche Verbesserungen in den Trainingsdaten von Spielern verzeichnen. Durch die vereinbarte Zusammenarbeit soll diese Nutzung erweitert und auf alle Bereiche der DFB-Akademie ausgedehnt werden.

TrackMan ist vor allem für seine Arbeit im Golf und Baseball bekannt und hat Pionierarbeit im Fußball geleistet: Mit einer optisch verbesserten Radartechnologie, die genaueste Ballflugdaten in Echtzeit liefert - beispielsweise Ballgeschwindigkeit, Rotationsgeschwindigkeit und -achse, Startwinkel und Flugzeit. In Kombination mit anderen von TrackMan berechneten Metriken bietet die Technologie beispiellose Einblicke in wichtige und spielentscheidende Bereiche des Fußballs.

Die DFB-Akademie und TrackMan werden gemeinsam innovative und branchenführende Ausbildungskonzepte für Spieler*innen und Trainer*innen entwickeln, um das Wissen, das durch die Arbeit mit der Technologie generiert werden kann, in den deutschen Fußball zu tragen. Ziel ist es, durch die Nutzung dieser Spitzentechnologie zur kontinuierlichen Verbesserung von Weltklassespieler*innen beizutragen.

Bierhoff: "Weitere innovative Technologie für deutschen Fußball"

Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie, sagt: "TrackMan wird heute von den besten Golfspieler*innen und Baseballteams auf der ganzen Welt eingesetzt und hat die Art und Weise revolutioniert, wie diese Spitzensportler*innen ihre Fähigkeiten verbessern. Wir freuen uns darauf, dieselbe Technologie nun auch bei unseren Nationalmannschaften gemeinsam mit unseren Akademie-Experten*innen einzusetzen. Damit wird eine weitere innovative Technologie in den deutschen Fußball eingebracht und kann die individuelle sportliche Entwicklung der Spieler*innen voranbringen."

Klaus Eldrup-Jørgensen, Mitbegründer und CEO von TrackMan, sagt: "Wir sind stolz darauf, mit einem der fortschrittlichsten Fußball-Verbände der Welt zusammenzuarbeiten und ein Bestandteil der beeindruckenden, brandneuen und hochmodernen Akademie in Frankfurt zu werden. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Expert*innen des DFB und TrackMan rund um die Implementierung der TrackMan-Technologie wird zu neuen und innovativen Wegen führen, um die weltbesten Spieler*innen zu entwickeln und sie noch besser zu machen."

Das ist TrackMan: TrackMan A/S mit Hauptsitz in Vedbæk/Dänemark ist Entwickler und Eigentümer von TrackMan-Technologien und hat mehr als 600 Mitarbeiter*innen. Seit 2003 entwickelt TrackMan Lösungen, die beim Abschlag die genauesten Echtzeitdaten zum Ballflug sowie dessen Start und Landung liefern. Im Golfsport hat die Technologie Profis und Amateuren geholfen, ihr Potenzial zu entfalten, und die Art und Weise verändert, wie die Sportart trainiert und erlebt wird. Aktuell wird die Technologie in mehreren Sportarten eingesetzt - darunter Baseball, Fußball und American Football.

