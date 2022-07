Akademie bringt Verantwortliche der Frauen-Bundesliga in England zusammen

Sie baut Brücken. Sie bringt Menschen zusammen, ist Austausch- und Netzwerkplattform. Dass die DFB-Akademie darüber hinaus frische Impulse liefert, erleben in diesen Tagen die Verantwortlichen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Auf ihrer Leadership-Reise zur Europameisterschaft in England erhalten 17 Vereinsvertreter*innen besondere Einblicke. Begleitet von vier DFB-Vertreter*innen, treffen sie während des viertägigen Trips auf Expert*innen aus diversen Bereichen – und besuchen gemeinsam das Gruppenspiel in Brentford, wo die DFB-Frauen am 12. Juli auf Spanien treffen.

"Unser gemeinsames Ziel ist es, unseren Nationalspielerinnen nicht nur auf und neben dem Platz beste Bedingungen zu ermöglichen, sondern auch, den gesamten Frauenfußball in Deutschland auf die nächste Stufe zu heben. Dafür holen wir die Entscheider*innen des deutschen Frauenfußballs zusammen und blicken gemeinsam über den Tellerrand", sagt Tobias Haupt, Leiter der DFB-Akademie. "Neben den inhaltlichen Impulsen, z.B. aus unseren Besuchen bei Tottenham Hotspur oder den Peloton Studio, sind für uns besonders die persönlichen Gespräche mit modernen Leadern unserer Zeit sowie der intensive Austausch untereinander entscheidend."

Start der Reise auf dem DFB-Campus

Zum Auftakt der Zusammenkunft führten Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb, und Mirko Dismer, Abteilungsleiter Performance, Technologie & Innovation, die Gruppe durch den kürzlich eröffneten DFB-Campus in Frankfurt am Main. Patrick Kisko nutzte die Gelegenheit, um über den Stand bei der Bewerbung für die Frauen-WM 2027 zu informieren. Blask ging im Anschluss auf die kürzlich vorgestellte Strategie "Frauen im Fußball" ein und zeigte auf, wo weitere Vermarktungspotenziale für den Frauenfußball liegen.

Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Die Leadership-Reise zur WEURO 2022 macht die großen Potenziale des Frauenfußballs für alle Teilnehmer*innen nochmals greifbarer. Sie ist der Startschuss, um nach den pandemiebedingten Einschränkungen zur neuen Saison, die mit dem Eröffnungsspiel Eintracht Frankfurt – Bayern München am 16. September beginnt, wieder volle Fahrt in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und dem DFB-Pokal der Frauen aufzunehmen."

Vielseitige Stationen im "Mutterland des Fußballs"

Zum Programm: Nach der Ankunft in London geht es mit einem Impulsvortrag von Ben Ryan weiter. Der ehemalige Rugbytrainer – er holte mit Fidschi Gold bei den Olympischen Spielen 2016 – ist seit knapp zwei Jahrzehnten im Spitzensport und seit Monatsbeginn als Direktor für Spitzenperformance beim Premier-League-Klub FC Brentford tätig. Beim gemeinsamen Dinner trifft die Gruppe am Abend auf Raphael Honigstein. Der Autor mehrerer Bücher lebt seit 1993 im Mutterland des Fußballs. Zuletzt arbeitete er unter Manager Ralf Rangnick zudem als Kommunikationsberater für Manchester United.

An Tag drei der Reise besuchen die Teilnehmer*innen zunächst das Trainingsgelände von Tottenham Hotspur, ehe es weitere Austauschmöglichkeiten gibt: Moya Dodd ist ehemalige Vizekapitänin der australischen Fußballnationalmannschaft und Beraterin des Forums Weltligen zum Thema Frauenfußball. Sie spricht in den Peloton Studios London gemeinsam mit Kelly Simmons, FA-Direktorin für Frauenfußball, zur Gruppe. Von dort geht es am Abend zum EM-Spiel ins Brentford Community Stadium.

[jf]