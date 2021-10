AG Fankulturen trifft sich zum 21. Mal

Die AG Fankulturen ist in dieser Woche zu ihrer 21. Sitzung im Rahmen einer mehrstündigen Videokonferenz zusammengekommen. Die Schwerpunkte des Austauschs bildeten der aktuelle Stand der Weiterentwicklungen des Klub-Fan-Dialogs sowie eine Diskussion über das Arbeitspapier der Arbeitsgruppe "Fußball als Publikumssport" des Fanzusammenschlusses "Zukunft Profifußball".

Zu Beginn der Sitzung tauschten sich alle anwesenden Mitglieder der AG über die aktuellen Themen ihrer jeweiligen Netzwerke aus. Neben dem Rück- und Ausblick auf einige Veranstaltungen, beispielsweise die jüngst nach zwei Jahren wieder in Präsenz durchgeführte Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG), wurde auch über den aktuellen Stand verschiedener Themen berichtet, die in der letzten Sitzung der DFB-Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur besprochen wurden.

Weiterentwicklung des Klub-Fan-Dialogs

Wie in der zurückliegenden turnusmäßigen Sitzung der AG Fankulturen im Juni vereinbart, wurde im August im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung ausführlich über zentrale Themen der Ende 2020 veröffentlichten Arbeitspapiere der Arbeitsgruppe "Fußball als Publikumssport" des Fanzusammenschlusses Zukunft Profifußball gesprochen. Die AG Fankulturen sprach sich nun auf Basis der geführten Diskussionen und in ihrer Rolle als Beratungsgremium dafür aus, die nachfolgend aufgeführten Kernpunkte, die an Punkt 11 und 12 der Empfehlungen der DFL-Taskforce Zukunft Profifußball anknüpfen, an die zuständigen Gremien bei DFL und DFB als Empfehlungen für weitere Konsultationsprozesse zu adressieren.

Überarbeitung und Weiterentwicklung des Klub-Fan-Dialogs

Überführung der AG Fankulturen und den damit zusammenhängenden Fanthemen in eine neue Struktur (ggfs. Kommission oder Forum)

Gleichberechtigte und gemeinsame Entwicklung eines multiperspektivischen Verständnisses von Fans und Fankulturen mit dem Ziel, eine entsprechende Leitlinie für Klubs und Verbände zu erarbeiten

Initiierung einer empirischen Studie zu Faninteressen und Bedürfnissen im Rahmen eines partizipativen Forschungsansatzes

Anknüpfend an erste Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Klub-Fan-Dialogs, die im Rahmen der außerordentlichen Sitzung im August aufgeführt worden waren, wurde nun durch die DFL-Abteilung Fanangelegenheiten – gemeinsam mit der Kompetenzgruppe Fankulturen und Sport bezogene Soziale Arbeit (KoFaS) – ein umfassender Projektstand dargelegt und diskutiert.

Konsultationsprozess zum Klub-Fan-Dialog

Bereits seit vielen Jahren beschäftigt sich der Arbeitskreis Klub-Fan-Dialog, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern von Fans, Klubs und der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS), regelmäßig mit der Weiterentwicklung des Formats. In den vergangenen sechs Monaten fand darüber hinaus eine intensive Einbindung weiterer Praktikerinnen und Praktiker aus der Fanarbeit und von Fanorganisationen statt. Dabei wurden konkrete Maßnahmen erarbeitet und diskutiert. Das um viele wertvolle Hinweise aus diesem Prozess fortgeschriebene Konzept zur Weiterentwicklung, insbesondere hinsichtlich der Grundvoraussetzungen sowie Qualitätsanforderungen, wurde nun mit allen Mitgliedern der AG Fankulturen ausführlich besprochen. Die konstruktiven Diskussionsbeiträge werden nun in den weiterhin laufenden Konsultationsprozess mit weiteren Stakeholdern, unter anderem den Fanbeauftragten der Klubs, aufgenommen.

Das Ziel bleibt, auf Basis der umfangreichen Einbeziehung verschiedener Interessenvertreterinnen und -vertreter, die Rahmenbedingungen für die örtlichen Klub-Fan-Dialoge durch noch konkretere Ansatzpunkte und Kriterien zu vereinheitlichen, gleichzeitig die bei allen Klubs unterschiedlich gewachsenen und etablierten Dialogstrukturen zu berücksichtigen.

So setzt sich die AG Fankulturen zusammen: Der seit 2016 bestehende Austausch in der AG Fankulturen findet unter regelmäßiger Teilnahme der Spitzen von DFL und DFB in der Regel viermal im Jahr statt. Mitglieder der AG Fankulturen sind die Bundessprecher*innen der Fanbeauftragten, die Bundesbehindertenfanarbeitsgemeinschaft (BBAG), Unsere Kurve e.V., der Fan Club Nationalmannschaft, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG), F_in Netzwerk Frauen im Fußball, die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) und Queer Football Fanclubs (QFF).

[dfl/dfb]