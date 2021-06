AG Fankulturen trifft sich zum 20. Mal

Die AG Fankulturen ist in dieser Woche zum Austausch über aktuelle und künftige Themen im Rahmen einer mehrstündigen Videokonferenz zusammengekommen. An der virtuellen Sitzung nahm zeitweise auch DFL-Geschäftsführer Christian Seifert teil. Einen Schwerpunkt des nunmehr 20. Austauschs der AG Fankulturen bildeten erneut die allgemeinen Herausforderungen, die sich aus der Corona-Pandemie für Fans und Fanarbeit sowie für die Verbände und Klubs ergeben.

Im ersten, AG-internen Teil der Sitzung berichteten die dort vertretenen Fanorganisationen und die Koordinationsstelle der Fanprojekte zudem über ihre Arbeit und Projekte der vergangenen Monate. DFL und DFB gaben ebenso einen kurzen Überblick zu verschiedenen Projekten. Dabei wurde seitens der DFL unter anderem über ein abermaliges Zusammenkommen der 2016 erstmals eingerichteten "Projektgruppe Verbandsrecht und Zuschauerverhalten" berichtet. Der DFB informierte auch über den aktuellen Arbeitsstand und die weiteren Planungen zum sogenannten "Drei-Stufen-Plan". Vorrangiges Ziel des DFB ist es, durch verschiedene Informations- und Diskussionsrunden – unter anderem mit der AG Fankulturen, den Klubs und Vertretungen von Spielerinnen und Spielern – für mehr Anwendungssicherheit im Umgang mit dem "Drei-Stufen-Plan" zu sorgen.

Austausch wird in AG-Sondersitzung fortgeführt

Von Seiten der Fanorganisationen wurden zudem zentrale Themen der Ende 2020 veröffentlichten Arbeitspapiere der Arbeitsgruppe "Fußball als Publikumssport" des übergeordneten Fan-Zusammenschlusses "Zukunft Profifußball" aufgerufen und der weitere Umgang damit in der AG diskutiert. Ende vergangenen Jahres wurde in der AG ein erster Überblick vorgestellt. Die Mitglieder der AG Fankulturen verständigten sich darauf, den Austausch über die Papiere in einer zeitnahen Sondersitzung der AG Fankulturen fortzuführen.

Im zweiten Teil, an dem auch Christian Seifert teilnahm, tauschten sich die Mitglieder der AG mit dem DFL-Geschäftsführer unter anderem über den aktuellen Prozessstand in Bezug auf die Handlungsempfehlungen der "Taskforce Zukunft Profifußball" aus. Seifert bekräftige im Zuge dessen auch, dass es für das DFL-Präsidium unverändert außer Frage steht, dass der Gesamtprozess in den kommenden Monaten weiter mit hohem Einsatz und Konsequenz vorangetrieben wird. Im Anschluss an eine DFL-Mitgliederversammlung der 36 Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga wurden im März bereits weitere Schritte in Bezug auf den Zusammenfassenden Ergebnisbericht der Taskforce bekanntgegeben. Darüber hinaus war etwa die Rückkehr von Zuschauerinnen und Zuschauern in die Stadien ein Thema des Austauschs.

Der seit 2016 bestehende Austausch in der AG Fankulturen findet unter regelmäßiger Teilnahme der Spitzen von DFL und DFB in der Regel vier Mal im Jahr statt. Mitglieder der AG Fankulturen sind die Bundessprecher*innen der Fanbeauftragten, die Bundesbehindertenfanarbeitsgemeinschaft (BBAG), Unsere Kurve e.V., der Fan Club Nationalmannschaft, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG), F_in Netzwerk Frauen im Fußball, die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) und Queer Football Fanclubs (QFF).

