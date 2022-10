Änderungen bei den DFL-Vertretern im DFB-Vorstand

Auf der Sitzung des DFB-Präsidiums am Freitag in Frankfurt am Main wurden auf Antrag des DFL e.V. sechs neue Vertreter in den DFB-Vorstand berufen. Neue Mitglieder des DFB-Vorstands sind Fredi Bobic (Hertha BSC), Klaus Filbry (SV Werder Bremen), Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt), Stefan Hofmann (1. FSV Mainz 05), Ralf Huschen (SC Paderborn 07) und Holger Schwiewagner (SpVgg Greuther Fürth).

Die Berufungen erfolgten als Konsequenz der Neubesetzung von Ämtern auf der DFL-Generalversammlung beziehungsweise aus der Niederlegung des Amtes als DFB-Vorstandsmitglied. Aus dem DFB-Vorstand abberufen wurden Bernd Hoffmann, Dr. Jan Lehmann, Jürgen Machmeier, Michael Meeske, Ingo Schiller und Alexander Wehrle.

Vertreter des DFL e.V. im Vorstand sind damit Fredi Bobic (Hertha BSC), Jan-Christian Dreesen (FC Bayern München), Klaus Filbry (SV Werder Bremen), Rüdiger Fritsch (SV Darmstadt 98), Oke Göttlich (FC St. Pauli), Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt), Stefan Hofmann (1. FSV Mainz 05), Ralf Huschen (SC Paderborn 07), Holger Sanwald (1. FC Heidenheim), Stephan Schippers (Borussia Mönchengladbach), Ansgar Schwenken (DFL GmbH) und Holger Schwiewagner (SpVgg Greuther Fürth)