Adlon-Dinner mit Lothar Matthäus als Geburtstagsgeschenk

Ein exklusives Dinner im Berliner Hotel Adlon allein ist schon etwas ganz Besonderes. Wenn sich dann plötzlich auch noch Fußballlegende Lothar Matthäus dazugesellt, dann wird es unvergesslich. Genau das hat unser Fan Club-Mitglied Marcus Kiefer am vergangenen Wochenende erlebt. "Diese Begegnung wird mir definitiv für immer in Erinnerung bleiben. Es war ein perfektes vorzeitiges Geburtstagsgeschenk", berichtet der frischgebackene 51- Jährige.

Ganz zufällig kam das gemeinsame Essen in einem der bekanntesten Hotels des Landes natürlich nicht zustande. Einige Tage zuvor hatte er vom Fan Club Nationalmannschaft die freudige Nachricht erhalten, dass er im Rahmen eines Fan-tastic Moments eine Reise nach Berlin gewonnen habe. Dort hatte er die Ehre, gemeinsam mit sechs anderen Gewinnern an einem exklusiven Dinner mit Lothar Matthäus teilzunehmen. "Es war toll, wie er auf jede Frage eingegangen ist und sich wirklich viel Zeit genommen hat", schildert der Potsdamer. Auch ein Autogramm und ein Selfie mit ihm habe er sich sichern können. "Das ist seitdem natürlich auch mein neues Profilbild bei WhatsApp", sagt Marcus und lacht.

Fotos mit FIFA WM-Pokal & YouTube-Star

Doch nicht nur das Treffen mit dem Welt- und Europameister begeisterte den 51-Jährigen, auch die Location wusste zu beeindrucken. Als CFO eines Familienunternehmens habe er schon häufiger in schönen Hotels übernachtet, doch das Adlon sei natürlich etwas ganz Besonderes: "Vor allem zum Nationalfeiertag war es sehr passend als ein Symbol der Wiedervereinigung", so der Familienvater. Auch sein Hund Blondie fühlte sich sichtlich wohl und verbrachte nach dem Dinner genau wie sein Herrchen eine Nacht im Fünf-Sterne-Hotel am Pariser Platz.

Am nächsten Tag ging der Fan-tastic Moment in Berlin munter weiter. Zunächst stand eine Sightseeingtour mit vielen sehenswerten Highlights der Hauptstadt auf dem Programm. Anschließend ging es weiter zur FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola, wo sich unser Fan Club-Mitglied mit dem originalen FIFA WM-Pokal ablichten ließ. "Es wäre natürlich toll, wenn unsere Jungs der Trophäe bei der Weltmeisterschaft in wenigen Wochen genauso nahekommen", so Marcus.

Auch für seine beiden Söhne im Urlaub gab es eine Überraschung: Ein Selfie von ihrem Vater mit YouTuber ViscaBarca. "Mit meinen zwei Jungs habe ich bereits seine Vlogs geschaut und ihn deshalb einfach angesprochen. Die beiden haben mich nach dem Bild als absolute Legende gefeiert", sagt Marcus und lacht. Abschließend könne er sich für diesen tollen Fan-tastic Moment einfach nur bedanken: "Es war ein Erlebnis, was ich bis zu meinem Lebensende nicht vergessen werde."

