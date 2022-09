Achtelfinale: Wolfsburg in Nürnberg, Duisburg empfängt FC Bayern

Fünf Bundesligaduelle in der Runde der letzten 16: Die Auslosung des DFB-Pokalachtelfinals der Frauen hat einige attraktive Duelle ergeben. Unter anderem kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Achtelfinals zwischen der TSG Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen. Seriensieger und Titelverteidiger VfL Wolfsburg, der den Pokal nun achtmal hintereinander gewonnen hat, ist beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg zu Gast, der FC Bayern München reist zum Bundesliga-Aufsteiger MSV Duisburg.

Durch das Duell der Zweitligisten zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem SC Sand ist klar, dass mindestens ein unterklassiger Verein in das Viertelfinale einziehen wird. Der einzig weitere verbliebene Zweitligist RB Leipzig hat Eintracht Frankfurt zu Gast. Vorjahresfinalist 1. FFC Turbine Potsdam darf sich über ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln freuen, außerdem treffen die SGS Essen und Werder Bremen sowie der SC Freiburg und der SV Meppen aufeinander.

Sky-Experte und Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann, loste die Achtelfinalpartien aus, die am 19. und 20. November ausgetragen werden. Das Viertelfinale ist für den 28. Februar und 1. März 2023 angesetzt. Die Halbfinalbegegnungen finden am 15. und 16. April 2023 statt, das Endspiel im Rhein-Energie-Stadion in Köln steigt am 18. Mai 2023.

Das DFB-Pokalachtelfinale im Überblick

TSG Hoffenheim (FFBL) - Bayer 04 Leverkusen (FFBL)

MSV Duisburg (FFBL) - FC Bayern München (FFBL)

RB Leipzig (2. FBL) - Eintracht Frankfurt (FFBL)

SGS Essen (FFBL) - SV Werder Bremen (FFBL)

SC Freiburg (FFBL) - SV Meppen (FFBL)

1. FFC Turbine Potsdam (FFBL) - 1. FC Köln (FFBL)

FC Carl Zeiss Jena (2. FBL) - SC Sand (2. FBL)

1. FC Nürnberg (2. FBL) - VfL Wolfsburg (FFBL)

[dfb]