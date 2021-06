Keine deutschen Fans in Wembley: Fans müssen Quarantänemaßnahmen einhalten

Achtelfinale vs. England: Tickets nur für Fans aus Großbritannien

Die UEFA kann Tickets für das EM-Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen England am kommenden Dienstag (ab 18 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion nur Fans anbieten, deren Wohnsitz in der sogenannten Common Travel Area (Großbritannien, Irland, Isle of Man, Guernsey und Jersey) liegt. Hintergrund dafür sind die aktuellen Einreisebestimmungen der britischen Regierung.

Für Reisende aus Deutschland (siehe Informationen des Auswärtigen Amtes) sehen diese strikte Quarantänemaßnahmen vor. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Einreisebestimmungen drohen hohe Geld- oder sogar Gefängnisstrafen.

[dfb]