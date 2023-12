Achtelfinale im DFB-Pokal: Hier sind die Spiele live im TV zu sehen

Das DFB-Pokalachtelfinale steht an. Heute und am Mittwoch spielen die 16 verbliebenen Teams um Tickets für die nächste Runde. Wo werden die Partien live im TV gezeigt? Welche Teams sind noch vertreten, und wann steigt das große Pokalfinale im Berliner Olympiastadion? DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund ums DFB-Pokalachtelfinale.

Welche TV-Sender zeigen das Achtelfinale?

Heute stehen die ersten vier Partien des DFB-Pokalachtelfinales auf dem Programm. Um 18 Uhr treffen der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Das Duell zwischen dem zweimaligen Pokalsieger Kaiserslautern und dem viermaligen Champion aus Nürnberg zeigt die ARD live im Free-TV. Sky überträgt das Duell zwischen Magdeburg und dem Pokalsieger von 1979 und 1980 aus Düsseldorf. Ab 20.45 Uhr geht es im Ersten mit dem Free-TV-Spiel zwischen den beiden Erstligisten Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg weiter. Parallel steigt auf Sky den Auftritt des einzig im Wettbewerb verbliebenen Regionalligisten FC Homburg gegen den FC St. Pauli.

Am Mittwoch (ab 18 Uhr) empfängt Bayern-Bezwinger 1. FC Saarbrücken Eintracht Frankfurt zum Pokalduell, das live auf Sky gezeigt wird. Ebenfalls im Pay-TV läuft die Begegnung zwischen Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen und dem SC Paderborn aus der 2. Bundesliga. Das dritte Free-TV-Spiel des Achtelfinales steigt zwischen den Bundesligisten VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Das ZDF zeigt das Aufeinandertreffen der ehemaligen Pokalsieger am Mittwoch (ab 20.45 Uhr) live. Zeitgleich treffen Hertha BSC und der Hamburger SV aufeinander, hier geht - wie bei allen Partien des DFB-Pokals - Sky wieder live auf Sendung.

Gibt es einen Liveticker?

Ja! Auf DFB.de finden Fans stets die aktuellen Liveticker zu allen Pokalspielen des Tages.

Welche Teams sind noch vertreten?

Die 16 für das Achtelfinale qualifizierten Teams kommen gemeinsam auf insgesamt 29 Pokalsiege. Erfolgreichste Klubs sind dabei Eintracht Frankfurt (1974, 1975, 1981, 1988, 2018) und Borussia Dortmund (1965, 1985, 2012, 2017, 2021) mit jeweils fünf Pokalsiegen. Der 1. FC Magdeburg stand zwar noch nie im DFB-Pokalfinale, ist aber gemeinsam mit Dynamo Dresden mit sieben FDGB-Pokaltriumphen Rekordsieger in der ehemaligen DDR. Rekordsieger Bayern München ist nach dem überraschenden Aus beim 1. FC Saarbrücken nicht mehr vertreten, auch Titelverteidiger RB Leipzig war in der zweiten Runde beim VfL Wolfsburg ausgeschieden.

Kommt im DFB-Pokalachtelfinale der VAR zum Einsatz?

Ja, in allen Achtelfinalpartien unterstützt der VAR den Hauptschiedsrichter. Eine Besonderheit gibt es in Homburg: Dort sind Videoassistent Christian Dingert und sein Team mit einer mobilen Einheit im Einsatz.

Wann finden die weiteren DFB-Pokalrunden statt?

Das Viertelfinale wird zweigeteilt am 30./31. Januar und 6./7. Februar 2024 ausgetragen, die Halbfinalpartien finden am 2./3. April 2024 statt. Das große Pokalendspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 25. Mai 2024.

