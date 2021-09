Achtelfinale: Hoffenheim gegen FC Bayern

Die Achtelfinalauslosung im DFB-Pokal der Junioren hat interessante Paarungen ergeben: Die TSG Hoffenheim empfängt den FC Bayern München, der 1. FC Nürnberg trifft auf Hertha BSC. Nachdem der FC Carl Zeiss Jena den FC Schalke 04 in der ersten Pokalrunde im Elfmeterschießen besiegte, trifft das Überraschungsteam nun auf Borussia Dortmund. Hessenligist SV Wehen Wiesbaden hat als einziger Teilnehmer, der in keiner der drei Junioren-Bundesligastaffeln spielt, mit Rekordpokalsieger SC Freiburg einen schwierigen Gegner gezogen

Ex-Nationalspielerin Célia Sasic loste in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main unter Aufsicht von Ziehungsleiter Ronny Zimmermann die Achtelfinalpartien des Pokalwettbewerbs der Junioren aus. Die Partien sind für den 6. November vorgesehen, Ziel für alle Mannschaften ist das Endspiel am 20. Mai 2022.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Junioren

FC Carl Zeiss Jena (Staffel Nord/Nordost) - Borussia Dortmund (Staffel West)

SV Wehen Wiesbaden (Hessenliga) - SC Freiburg (Staffel Süd/Südwest)

Borussia Mönchengladbach (Staffel West) - RB Leipzig (Staffel Nord/Nordost)

1. FC Nürnberg (Staffel Süd/Südwest) - Hertha BSC (Staffel Nord/Nordost)

Hannover 96 (Staffel Nord/Nordost) - FC Hansa Rostock (Staffel Nord/Nordost)

Bayer 04 Leverkusen (Staffel West) - VfB Stuttgart (Staffel Süd/Südwest)

Fortuna Düsseldorf (Staffel West) - SG Dynamo Dresden (Staffel Nord/Nordost)

TSG Hoffenheim (Staffel Süd/Südwest) - FC Bayern München (Staffel Süd/Südwest)

[dfb]