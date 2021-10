Achtelfinale: Fünf Pokalduelle live

Gleich fünf Begegnungen des Achtelfinales im DFB-Pokal der Frauen sind am Wochenende live zu verfolgen. Das Duell des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt gibt es am Samstag, 30. Oktober, ab 13.30 Uhr live im BR zu sehen. Die Partie des Vorjahressiegers VfL Wolfsburg beim SC Freiburg wird am Montag, 1. November (ab 18.30 Uhr) live bei Sky übertragen. Zudem zeigt DFB-TV am Sonntag, 31. Oktober, ab 13 Uhr die Begegnung zwischen dem 1. FFC Turbine Potsdam und dem 1. FC Köln.

Im Livestream können zwei weitere Partien am Sonntag live verfolgt werden. Ab 12 Uhr zeigt Werder Club-TV das Duell zwischen Werder Bremen und dem SC Sand, im B04 Club-TV gibt es ab 15 Uhr das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim zu sehen.

Das Viertelfinale wartet dann am 1. und 2. März 2022, gefolgt von den Halbfinalspielen am 17. und 18. April 2022. Das Finale steigt am 28. Mai 2022 im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Sky überträgt ein Topspiel jeder Hauptrunde und damit insgesamt sechs Begegnungen. Sowohl die ARD als auch Sky übertragen das Endspiel in Köln.

[dfb]