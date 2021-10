Achtelfinale: FC Bayern empfängt Frankfurt

Die Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal der Frauen hat gleich fünf Duelle zwischen Bundesligisten ergeben. Unter anderem trifft Bayer 04 Leverkusen auf die TSG Hoffenheim, Meister FC Bayern München trifft auf die SG Eintracht Frankfurt. Der einzige verbliebene Zweitligist SV Henstedt-Ulzburg freut sich über ein vermeintlich einfaches Los: Die West-Regionalligisten Sportfreunde Siegen sind zu Gast.

Regionalligist Hamburger SV, der in der zweiten Pokalrunde als einzige Mannschaft ein Heimspiel für sich entscheiden konnte (3:2 i.E. gegen Zweitligist FSV Gütersloh), empfängt im Achtelfinale die SGS Essen, während der Karlsruher SC aus der Regionalliga Süd Bundesligist FC Carl Zeiss Jena erwartet.

Julia Simic, Co-Trainerin der U 17-Juniorinnen und als Spielerin viermalige DFB-Pokalsiegerin, loste in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main die Achtelfinalpartien, die für den 30. und 31. Oktober angesetzt sind, aus. Das Viertelfinale des Pokals steigt dann am 1. und 2. März 2022, gefolgt vom Halbfinale am 17. und 18. April 2022. Das Finale findet am 28. Mai 2022 im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt. Sky überträgt ein Topspiel jeder Hauptrunde und damit insgesamt sechs Begegnungen - einschließlich des Endspiels in Köln.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen

1. FFC Turbine Potsdam (FFBL) - 1. FC Köln (FFBL)

SC Freiburg (FFBL) - VfL Wolfsburg (FFBL)

Bayer 04 Leverkusen (FFBL) - TSG Hoffenheim (FFBL)

FC Bayern München (FFBL) - SG Eintracht Frankfurt (FFBL)

SV Werder Bremen (FFBL) - SC Sand (FFBL)

Karlsruher SC (Regionalliga Süd) - FC Carl Zeiss Jena (FFBL)

Sportfreunde Siegen (Regionalliga West) - SV Henstedt-Ulzburg (2. FBL)

Hamburger SV (Regionalliga Nord) - SGS Essen (FFBL)

[dfb]