Achtelfinale: Drei Spiele im Free-TV

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat im Abstimmung mit den TV-Partnern die Termine der Achtelfinalpartien im DFB-Pokal zeitgenau bestimmt. Dabei kommt es zu einem Novum: Erstmals werden alle acht Spiele über vier Tage verteilt nacheinander ausgetragen.

Besonders reizvoll für die Fans: Gleich drei Partien werden live im Free-TV übertragen. Am Mittwoch, 1. Februar (ab 20.45 Uhr) zeigt die ARD das Duell des 1. FSV Mainz 05 gegen den Rekordpokalsieger FC Bayern München. Am Dienstag, 7. Februar (ab 20.45 Uhr) ist die ARD zudem beim hessischen Nachbarschaftsduell zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 live auf Sendung. Einen Tag später, am 8. Februar (ab 20.45 Uhr) steigt live im ZDF das "kleine Revierderby" zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund. Diese drei Spiele sowie alle anderen Begegnungen im DFB-Pokal sind zudem wie gewohnt auf Sky zu sehen.

Den Auftakt in die Runde der letzten 16 machen am Dienstag, 31. Januar (ab 18 Uhr), der SC Paderborn und der VfB Stuttgart sowie ab 20.45 Uhr der 1. FC Union Berlin und der VfL Wolfsburg. Am Mittwoch, 1. Februar (ab 18 Uhr), findet zudem das Duell zwischen Titelverteidiger RB Leipzig und der TSG Hoffenheim statt. Am Dienstag, 7. Februar (ab 18 Uhr), treffen der SV Sandhausen und der SC Freiburg zum baden-württembergischen Duell aufeinander, die beiden Zweitligisten 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf messen sich am Mittwoch, 8. Februar (ab 18 Uhr).

Das Achtelfinale

Dienstag, 31.01.2023

SC Paderborn 07 - VfB Stuttgart (ab 18 Uhr, live bei Sky)

1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg (ab 20.45 Uhr, live bei Sky)

Mittwoch, 01.02.2023

RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim (ab 18 Uhr, live bei Sky)

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky)

Dienstag, 07.02.2023

SV Sandhausen - SC Freiburg (ab 18 Uhr, live bei Sky)

Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98 (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky)

Mittwoch, 08.02.2023

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf (ab 18 Uhr, live bei Sky)

VfL Bochum - Borussia Dortmund (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und bei Sky)

