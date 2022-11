Achtelfinale: Die Spiele im TV und Stream

Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen steht an. Bei den acht Begegnungen am Wochenende kommt es gleich zu fünf Bundesligaduellen. Durch das Duell des FC Carl Zeiss Jena mit dem SC Sand ist auch klar, dass mindestens ein Verein aus der 2. Frauen-Bundesliga ins Viertelfinale einziehen wird. Wer überträgt die Partien? DFB.de gibt einen Überblick.

Sky überträgt am Samstag (ab 12 Uhr) die Partie zwischen RB Leipzig, dem derzeitigen Tabellenführer der 2. Frauen-Bundesliga, und Eintracht Frankfurt, aktuell Tabellenzweiter der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, live. Im Anschluss daran zeigt Sky (ab 14.30 Uhr) das Aufeinandertreffen zwischen dem MSV Duisburg und Bayern München. Auch am Sonntag können zwei Partien live verfolgt werden. So bieten der VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen für ihre Partien jeweils einen YouTube-Livestream auf den Vereinsplattformen an.

Das DFB-Pokalachtelfinale

Samstag, ab 12 Uhr, live bei Sky: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

Samstag, ab 13 Uhr:

SGS Essen - SV Werder Bremen

FC Carl Zeiss Jena - SC Sand

Samstag, ab 14.30 Uhr, live bei Sky: MSV Duisburg - FC Bayern München

Sonntag, ab 13 Uhr, live auf YouTube: TSG Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen

SC Freiburg - SV Meppen

1. FFC Turbine Potsdam - 1. FC Köln

Sonntag, ab 14 Uhr, live auf YouTube: 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg

[ag]