Achtelfinalauslosung live auf DFB-TV

Die Loskugeln rotieren wieder: Heute (ab 14 Uhr) findet die Auslosung zum Achtelfinale im DFB-Pokal der Junioren statt. Als Ziehungsleiter fungiert in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main Walter Fricke, Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses. Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, übernimmt die Rolle als "Losfee" und ermittelt die Paarungen.

Der DFB überträgt die Auslosung im Livestream auf DFB-TV und auf den Facebookseiten von DFB-TV und den DFB-Junioren.

Die Achtelfinalteilnehmer