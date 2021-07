Abschlussbericht im Herbst: Task Force 3. Liga legt Vorgehen fest

Die Task Force "Wirtschaftliche Stabilität 3. Liga" hat ihre erste Arbeitsphase abgeschlossen und das weitere Vorgehen festgelegt. Nach der konstituierenden Sitzung im November 2020 hatte sich das Gremium unter Moderation der DOSB-Führungsakademie in den vergangenen Monaten in drei Schwerpunktgruppen mit den Bereichen Sport, Struktur und Finanzen beschäftigt - stets unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Stabilisierung der 3. Liga. Die bisherigen Inhalte und Ergebnisse entstanden aus intensiven, zum Teil kontroversen, Diskussionen und sind nun zusammengeführt worden. Die Task Force setzt sich zusammen aus Vertreter*innen der Klubs der 3. Liga, des DFB, der Regional- und Landesverbände, der Regionalliga, der Spieler, Fanorganisationen und Politik sowie externen Experten aus der Vermarktung. Insgesamt gehören mehr als 20 Personen der Gruppe an.

Konsens unter den Mitgliedern ist, dass die grundsätzliche Struktur der 3. Liga unter den aktuellen Gegebenheiten als eingleisige Profispielklasse passend ist, da sie nach gemeinsamer Auffassung im derzeitigen Ligensystem die beste Grundlage für die Zukunftsfähigkeit und wirtschaftliche Stabilität der 3. Liga bildet. Erarbeitete Empfehlungen der Task Force sollen in Abstimmung mit dem Ausschuss 3. Liga und unter Einbindung aller Drittligisten nach dem für Herbst geplanten Abschlussbericht dem DFB-Präsidium zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Ziel ist es, frühzeitig konkrete Maßnahmen auf den Weg zu bringen und sich bei der Vorstellung des Abschlussberichts nicht auf Absichtserklärungen zu beschränken.

Zweite Arbeitsphase dauert bis September

Vorgeschaltet ist eine zweite Arbeitsphase der Task Force bis September. Hierbei werden sich ab sofort weitere Arbeitsgruppen konkret dem Zulassungsverfahren der 3. Liga sowie der Nachwuchsförderung widmen. Die Besetzung der einzelnen Gruppen wird aktuell abgestimmt, ihnen können auch Expert*innen angehören, die nicht in der Task Force sitzen. Bereits in den Strategieprozess der 3. Liga und in den Aufgabenbereich der DFB-Zentralverwaltung überführt ist die Prüfung weiterer Maßnahmen zu Klubberatung, Marktforschung und wissenschaftlichen Studien.

Zusätzliche Themenfelder, die über den Herbst und das Wirken der Task Force hinaus reichen, sind ebenfalls identifiziert. Welche Rolle die 3. Liga im "Projekt Zukunft" des DFB für den deutschen Fußball spielen kann und soll, ist beispielsweise Bestandteil einer Arbeitsgruppe, die im zweiten Quartal des kommenden Jahres nach dem DFB-Bundestag ihre Arbeit aufnehmen soll. Darin soll unter anderem das Thema zweite Mannschaften analysiert und diskutiert werden. Auf ausdrücklichen Wunsch der Fanvertreter*innen sollen auch grundsätzliche Strukturfragen zum professionellen Fußball und Übergangsbereich in den Amateurfußball miterörtert werden. Klar ist zudem, dass Themen der Nachhaltigkeit für die Zukunft der 3. Liga von hoher Relevanz sind. Sie sollen parallel zur Task Force konkreter behandelt werden.

Die Task Force "Wirtschaftliche Stabilität 3. Liga" war durch den Außerordentlichen DFB-Bundestag 2020 auf Anregung des DFB-Präsidiums und Antrag des Ausschusses 3. Liga eingesetzt worden. Ziel war es von Beginn an, die Gruppe möglichst breit aufzustellen, um die zu behandelnden Themenstellungen aus verschiedensten Perspektiven zu diskutieren, zu bewerten und passende Maßnahmen abzuleiten.

