Abschluss gegen VA Emirate: "Vielleicht ist sogar noch der Turniersieg drin"

Ein Sieg und eine Niederlage stehen nach zwei Partien des Winterturniers in Israel für die deutsche U 18-Nationalmannschaft zu Buche, zum Abschluss soll heute (ab 11 Uhr) gegen die Vereinigten Arabischen Emirate in Shefayim ein weiterer Dreier folgen.

"Nachdem wir uns in der Partie gegen Israel in allen Spielphasen verbessert präsentiert haben, möchten wir das Winterturnier gegen die VAE erfolgreich abschließen", gibt DFB-Trainer Guido Streichsbier als Ziel aus. "Vielleicht ist sogar noch der Turniersieg drin. Ich erhoffe mir darüber hinaus nochmal einige Erkenntnisse. Und die Jungs können zum letzten Mal in diesem Jahr selbst sehen, wo sie im internationalen Vergleich stehen."

Nach dem Jahresabschluss im Nahen Osten geht es für die U 18 vom 20. bis 30. März 2022 mit dem nächsten Lehrgang weiter. Dann misst sich der DFB-Nachwuchs am 24. und 27. März gleich zweimal mit den Altersgenossen aus Frankreich.