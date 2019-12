Abschluss gegen Tschechien: "Schneller passen, zügiger angreifen"

Das erste Länderspiel der deutschen U 16-Junioren gegen die Auswahl der Tschechischen Republik ging knapp verloren. Für den zweiten Vergleich mit den Tschechen heute (ab 11 Uhr) im bayerischen Bogen hat sich die DFB-Auswahl viel vorgenommen.

Die Startelf: Kirsch - Weik, Bruns, Engels, Prekner - Yildirim, Aydin, Schwarz, Lore - Hadziavdic, Wagner.

"Wir wollen mit schnellerem Passspiel und zügigeren Angriffsaktionen das Spiel positiv für uns gestalten", so DFB-Trainer Michael Prus nach dem 0:1 am Freitag in Seligenporten, in dem seine Mannschaft über weite Strecken spielbestimmend gewesen war.Für die deutsche U 16 ist es die letzte Begegnung des aktuellen Kalenderjahres.

[dfb]