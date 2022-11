Abschließende Sitzung der AG Fankulturen

Die AG Fankulturen ist in dieser Woche zu ihrer 24. Sitzung in den Räumlichkeiten der DFL Deutsche Fußball Liga in Frankfurt am Main zusammengekommen. Nachdem zuletzt bekannt wurde, dass die Arbeitsgruppe in einer neu gegründeten "Kommission Fans und Fankulturen" aufgeht, handelte es sich um das abschließende Treffen der Mitglieder in der bisherigen Konstellation.

Thomas Schneider, Leiter der DFL-Abteilung Fanangelegenheiten, erinnerte daran, dass die Arbeitsgruppe im Jahr 2016, nach dem Ausstieg der Fanorganisationen aus der damaligen AG Fanbelange, ins Leben gerufen wurde und seitdem kontinuierlich als Forum des Austauschs diente. So gelang es, dass Fanorganisationen, Vertreterinnen und Vertreter der Fanarbeit sowie Verbände in insgesamt 24 Sitzungen und darüber hinaus einen dauerhaft belastbaren Dialog führten, im Wissen um unterschiedliche Perspektiven und Standpunkte. Schneider sagte: "Heute ist zwar der Abschied von der AG Fankulturen, aber gleichzeitig der Beginn von etwas Neuem."

Bedürfnisse von Fans und Fankulturen im Blick behalten

Das Neue: die "Kommission Fans und Fankulturen", ein gemeinsames Beratungs- und Fachgremium von DFB und DFL, das bald seine Arbeit aufnehmen wird. Sebastian Schmidt, DFB-Teamleiter Fanbelange, skizzierte den Prozess, wie es zur Gründung der Kommission kam, durch die die bisherige AG Fankulturen aufgewertet und weiterentwickelt werden soll. Einen Impuls zur Installierung hatte auch die von der DFL ins Leben gerufene "Taskforce Zukunft Profifußball" gegeben, in deren Zusammenfassendem Ergebnisbericht auch eine entsprechende Kommission als Handlungsempfehlung aufgeführt wurde. Die Vertreterinnen und Vertreter der Fanorganisationen begrüßten die nun fixierte Einrichtung der "Kommission Fans und Fankulturen" und hinterlegten den Wunsch, dass die Kommission auch künftig die unterschiedlichen und vielfältigen Bedürfnisse von Fans und Fankulturen im Blick behalten solle.

Zu Gast bei der finalen AG-Sitzung waren Jörg Höflich und Dr. Marc Lenz, um den Mitgliedern Auskunft über aktuelle Themen aus ihren Fachbereichen zu geben. Jörg Höflich, Head of Virtual Bundesliga der DFL, lieferte einen Überblick über die Aktivitäten der DFL und der Proficlubs im Bereich eFootball und sprach über Chancen, Herausforderungen und Perspektiven der Virtual Bundesliga, die seit Kurzem als zusätzlicher Wettbewerb in den DFL-Statuten verankert ist. Mit Dr. Marc Lenz, Mitglied der DFL-Geschäftsleitung und DFL-Direktor Unternehmensstrategie & Internationale Angelegenheiten, tauschten sich die Mitglieder der AG über den aktuellen Prozessstand in Bezug auf die Handlungsempfehlungen der "Taskforce Zukunft Profifußball" aus. Darüber hinaus sprachen die anwesenden Mitglieder der AG über aktuelle Themen ihrer jeweiligen Netzwerke.

Zum Abschluss der Sitzung richteten die Verantwortlichen von DFL und DFB nochmals einen Blick auf die Entwicklung der AG Fankulturen, den fortwährenden Austausch mit konstruktiven Dialogen und teilweise kontroversen Diskussionen. Zugleich sprachen sie allen Mitgliedern ein herzliches Dankeschön aus: für das vielerorts ehrenamtliche Engagement und den Einsatz im Rahmen der AG Fankulturen.

Über die AG Fankulturen:

In der Regel viermal im Jahr hat der 2016 ins Leben gerufene Austausch in der AG Fankulturen stattgefunden, verbunden mit der regelmäßigen Teilnahme der Spitzen von DFB und DFL. Zu den Mitgliedern der AG Fankulturen gehörten die Bundessprecher*innen der Fanbeauftragten, die Bundesbehindertenfanarbeitsgemeinschaft (BBAG), Unsere Kurve e.V., der Fan Club Nationalmannschaft, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG), "F_in Netzwerk Frauen im Fußball", die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) und Queer Football Fanclubs (QFF).

