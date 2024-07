Abschied von Leupolz und Huth in Hannover

Das letzte Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft vor den Olympischen Spielen rückt immer näher. Am 16. Juli spielt die DFB-Elf in Hannover im Rahmen des letzten Gruppenspiels der EM-Qualifikation gegen Österreich.

Im Rahmen des Länderspiels findet auch eine besondere Verabschiedung statt: Die ehemaligen Nationalspielerinnen Melanie Leupolz und Svenja Huth werden nach dem Aufwärmen der Mannschaft für ihre langjährigen Verdienste geehrt. Die Ehrungsdelegation wird aus DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Sportdirektorin Nia Künzer und Sabine Mammitzsch, Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, bestehen.

Erfolgreiche Jahre im Nationaldress

Worauf der aktuelle Kader in Frankreich hinarbeitet, haben Melanie Leupolz und Svenja Huth bereits erreicht: 2016 gewannen sie in Rio de Janeiro die olympische Goldmedaille. Die 33-jährige Huth debütierte in der Nationalmannschaft im Oktober 2011 gegen Schweden. Zwei Jahre später gewann sie mit der DFB-Auswahl den EM-Titel, gemeinsam mit Leupolz. Nach 88 Länderspielen hatte Huth im März dieses Jahres ihren Rücktritt bekanntgegeben. Sechs Monate zuvor hatte Melanie Leupolz ihre Nationalmannschaftskarriere für beendet erklärt. Die 30-Jährige spielte seit ihrem Länderspieldebüt im Jahr 2013 79-mal für das deutsche Frauen-Team.

Das Spiel am 16. Juli wird auch das letzte von Horst Hrubesch und seinem Trainer*innenteam vor heimischer Kulisse sein. Dementsprechend groß ist die Ticketnachfrage: Mehr als 33 000 sind bereits verkauft. Wer das Team noch einmal vor Olympia live erleben sowie Huth und Leupolz verabschieden will – Tickets zum Spiel in Hannover sind noch über das DFB-Ticketportal und über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) zu erwerben.

[ast]