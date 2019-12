Ab sofort im Handel: Das offizielle DFB-Magazin für Kids - Fußballspaß mit PAULE

Die aktuelle Ausgabe von PAULE, dem offiziellen DFB-Magazin für Kids, erscheint im neuen frischen Look und ist ab sofort im Handel und im Panini-Shop erhältlich. Die kleinen Leser dürfen sich ab jetzt auf noch mehr Infos über die Spieler der Nationalmannschaft freuen.

Außerdem erwarten sie tolle Sammelkarten der Nationalspieler und ein starkes Poster der "Mannschaft". Natürlich sind auch wieder das beliebte Maskottchen PAULE und seine Freunde mit von der Partie. Im spannenden Comic lernen die Freunde diesmal, was einen guten Schiedsrichter ausmacht. Aber das ist noch längst nicht alles: Fußballstarke Rätsel, Ausmalbilder, viele Tipps und Tricks, erste Infos zur EURO 2020 und ein Gewinnspiel warten auf die Leser. Als besondere Beigabe liegt dem Magazin ein Hackysack bei, der in jede Hosentasche passt, so dass kleine Fußballer immer und überall spielerisch trainieren können.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen der EURO. Der DFB und die Panini Verlags GmbH, die ihre Zusammenarbeit für Buchprodukte und das Magazin bis Ende 2022 verlängert haben, werden dieses große Fußballevent mit gleich mehreren Ausgaben des offiziellen "DFB-Magazin für Kids – Fußballspaß mit PAULE" begleiten. Darüber hinaus veröffentlicht Panini regelmäßig Sammelprodukte wie Sticker oder Sammelkarten sowie Freunde- und Mitmachbücher rund um die Nationalmannschaften der Frauen und Herren.