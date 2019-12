Ab Mittwoch: EM 2020-Tickets im Verkauf

Fans der 20 Länder, die sich bereits für die UEFA EURO 2020 qualifiziert haben, können sich für Tickets bewerben, um ihre Mannschaft bei der kommenden EM-Endrunde zu sehen. Die Verkaufsphase beginnt am Mittwoch, 4. Dezember, um 14 Uhr MEZ exklusiv auf EURO2020.com.

Fans haben dann bis zum 18. Dezember, 14 Uhr MEZ Zeit, sich für diese Endrundentickets zu bewerben. Die Anhänger der vier Mannschaften, die sich im Rahmen der Playoffs der European Qualifiers qualifizieren, können sich kurz nach Abschluss dieser Partien für Tickets bewerben. Diese Playoffs werden vom 26. bis 31. März 2020 ausgetragen.

Gruppenspiele ab 30 und 50 Euro erhältlich

Über die Hälfte der Eintrittskarten für alle Spiele werden in der günstigsten Preiskategorie angeboten. Spiele in der Gruppenphase kosten ab 30 Euro (in Baku, Bukarest und Budapest) und 50 Euro in den anderen Austragungsstädten. Diese an die Fans gerichtete Verkaufsphase erfolgt nach der enorm erfolgreichen Phase für die breite Öffentlichkeit im Sommer 2019, als zwischen dem 12. Juni und 12. Juli 2019 19,3 Millionen Ticketanträge für die 1,5 Millionen angebotenen Eintrittskarten eingegangen waren. 82 Prozent der Eintrittskarten sind den Fans vorbehalten.

Die Nationalverbände der qualifizierten Mannschaften haben ihre eigenen Bedingungen für Ticketanträge ihrer Fans, die sich für Eintrittskarten für Spiele der Gruppenphase beziehungsweise "Follow my Team"-Tickets bewerben können. Mit letzteren können Fans ein Spiel ihrer Mannschaft in der K.-o.-Phase unabhängig vom Austragungsort der Partie besuchen. Sollte die Mannschaft vor dieser Begegnung ausscheiden, wird den Fans der entsprechende Kaufpreis erstattet.

Bei allen Spielen, bei denen die Nachfrage das Angebot übersteigt, werden die Tickets gemäß eines vom jeweiligen Nationalverband festgelegten Verfahrens zugeteilt. Alle Antragsteller werden bis Ende Januar 2020 über das Ergebnis ihres Antrags informiert. Die im Mai 2019 eingeführte Ticketstrategie "Fans First" wird fortgesetzt, so dass sich Fans aller qualifizierten Mannschaften für Fans-First-Tickets für die Halbfinalpartien und das Endspiel bewerben können. Diese Eintrittskarten kosten lediglich 85 Euro beziehungsweise 95 Euro. Fans-First-Tickets werden unter Vorbehalt verkauft, das heißt die Fans erhalten den Kaufpreis erstattet, wenn ihre Mannschaft vor dem Halbfinale beziehungsweise Finale ausscheidet.

Mehr Tickets für die breite Öffentlichkeit

Fans, welche die Kriterien ihres Nationalverbands nicht erfüllen oder keiner bestimmten Mannschaft folgen, können sich im Rahmen der Verkaufsphase für die Öffentlichkeit auf EURO2020.com/tickets erneut für Eintrittskarten bewerben. Diese neue Verkaufsphase beginnt ebenfalls am Mittwoch um 14 Uhr MEZ.

Antragsteller, die in der ersten Verkaufsphase des Fans-First-Programms keine Tickets erhalten haben, werden gegebenenfalls (je nach Rangfolge im Bewerbungsverfahren) aufgefordert, zu einem späteren Zeitpunkt noch verfügbare Eintrittskarten (aufgrund nicht erfolgter Zahlungen oder Ticketrückgaben) zu erwerben.

Tickets für barrierefreie beziehungsweise leicht zugängliche Plätze sowie Rollstuhlfahrerplätze werden unabhängig von der Sitzposition zum gleichen Preis verkauft wie die günstigsten Kategorie-3-Tickets. Informationen zu den offiziellen Hospitality-Verkäufen für die UEFA EURO 2020 erhalten Sie unter EURO2020.com/hospitality. Eine ausführliche Broschüre zum Ticketing erhalten Sie hier.

Tickets für Fans der teilnehmenden Mannschaften

Runde Austragungsort der UEFA EURO 2020 Tickets für Fans der teilnehmenden Mannschaften Gruppenphase Kopenhagen 14.000 Gruppenphase Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukarest, Budapest, Dublin, Glasgow und St. Petersburg 20.000 Gruppenphase München, Rom 24.000 Gruppenphase London 28.000 Achtelfinale Amsterdam, Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen und London 12.000 Viertelfinale Baku, München, Rom und St. Petersburg 12.000 Halbfinale London 24.000 Finale London 26.000

[dfb]