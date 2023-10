Ab heute: 1,2 Millionen Tickets für EURO 2024 im Verkauf

Ab diesem Dienstag, dem Tag der deutschen Einheit, können Fans weltweit über die offizielle UEFA-Ticketing-Plattform Tickets für die UEFA EURO 2024 beantragen. Tickets für die Gruppenspiele sind ab 30 Euro exklusiv auf EURO2024.com/tickets erhältlich.

Die UEFA hat ein Eintrittskarten-Programm entwickelt, bei dem die Fans weiterhin Priorität haben. Mehr als 80 Prozent der insgesamt 2,7 Millionen Tickets stehen den Fans der teilnehmenden Mannschaften und der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Die günstigsten Tickets kosten 30 Euro, und eine Million Tickets sind für weniger als 60 Euro erhältlich.

In der Antragsphase vom 3. Oktober (ab 14 Uhr MESZ) bis 26. Oktober 2023 werden mehr als 1,2 Millionen Tickets verfügbar sein. Fans können bereits jetzt einen Account auf dem Ticketportal erstellen, um bereit zu sein, wenn der Verkauf beginnt. Eine weitere Million Tickets werden nach der Endrundenauslosung am 2. Dezember in enger Zusammenarbeit mit den betreffenden Nationalverbänden an die Fans der teilnehmenden Teams verkauft. Weitere Tickets sind für Fans der Nationalmannschaften, die sich über die Playoffs zwischen 21. bis 26. März 2024 für die UEFA EURO 2024 qualifizieren, reserviert.

Faire und transparente Ticketverlosung

Wer Tickets zwischen dem 3. und 26. Oktober 2023 beantragt, hat die besten Chancen, die UEFA EURO 2024 live im Stadion zu erleben. Die Tickets werden durch eine faire und transparente Verlosung vergeben. Alle Antragsteller*innen haben die gleichen Chancen, Tickets zu erhalten, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt zwischen dem 3. und 26. Oktober 2023 der Antrag gestellt wurde.

Fans, denen im Rahmen der Verlosung im Oktober 2023 keine Tickets zugeteilt wurden, werden automatisch in das Fan-First-Programm aufgenommen. Diese Fans werden zuerst informiert, wenn neue Tickets für die UEFA EURO 2024 verfügbar sind (etwa aufgrund nicht erfolgter Zahlungen). Teilnehmer*innen am Fan-First-Programm haben Vorrang und können diese Tickets entsprechend ihrem ursprünglichen Platz bei der Verlosung in einem speziellen Zeitfenster erwerben. Um möglichst viele Fans zu berücksichtigen, können pro Person maximal vier Tickets pro Spiel beantragt werden, und es werden nur Tickets für ein Spiel pro Tag vergeben.

Tickets für möglichst viele Fans erschwinglich

Die Preisstruktur der Tickets für die Endrunde ist so gestaltet, dass die Tickets für möglichst viele Fans erschwinglich bleiben. Insgesamt werden 270.000 Tickets für 30 Euro und für das Finale 10.000 Tickets zu einem Preis von unter 100 Euro verfügbar sein.

Die UEFA wird für jedes Spiel Tickets für Fans mit Behinderung bereitstellen. Diese Tickets werden in der günstigsten Kategorie angeboten, unabhängig davon, wo sich die barrierefreien Plätze im Stadion befinden. Fans mit Behinderung können außerdem eine Freikarte für eine Begleitperson beantragen.

Die 2024 Hospitality Experience AG ist der offizielle Hospitality-Dienstleister der UEFA EURO 2024 und bietet Hospitality-Pakete für alle Stadien an. Es werden verschiedene Optionen angeboten, darunter eine Lounge mit einer lebhaften Atmosphäre sowie Business-Lounges oder exklusivere Privatsuiten.

Resale-Plattform zur Bekämpfung des Schwarzmarkthandels

Auf der offiziellen Resale-Plattform können Fans ihre Tickets zum Nennwert weiterverkaufen. Die Plattform wird im Frühjahr 2024 zur Verfügung stehen. Über diese offizielle UEFA-Verkaufsstelle können die Fans Tickets auf sichere Art und Weise von anderen Fans erwerben. Die UEFA ruft Fans dazu auf, nur über die offizielle Plattform Tickets zu beantragen, um das Risiko ungültiger oder gefälschter Tickets auszuschließen und sicherzustellen, dass Verkäufer/-innen den gesamten Verkaufspreis erhalten.

Die UEFA EURO 2024 findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in zehn deutschen Austragungsstädten statt: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.

[uefa/dfb]