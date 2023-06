A+ Ausbildung: Zweiter Lehrgang erfolgreich abgeschlossen

Am Mittwochabend haben die 21 Lehrgangsteilnehmenden ihre Urkunden für den erfolgreichen Abschluss der einjährigen A+ Ausbildung der DFB-Akademie aus den Händen der Ausbilder Oliver Heine und Lennart Claussen erhalten. 20 Trainer und eine Trainerin verfügen jetzt über die höchste Ausbildungsstufe für den Fußballnachwuchs.

Stefan Vollmerhausen, einer der Absolventen des Lehrgangs, sagt: "Die enge Verbindung aus Input und Feedback der Ausbilder sowie der tollen Gruppe an Teilnehmenden aus verschiedenen Vereinen mit einem unheimlich offenen und kollegialen Austausch hat den Lehrgang besonders gemacht, so dass jeder viel für sich mitnehmen konnte."

Abschlusswochenende in Hamburg

Nach 13 Präsenzphasen, die jeweils im Blended-Learning-Format über den DFB-Online-Campus vorbereitet wurden und aus denen konkrete Anwendungsaufgaben für die Praxis im eigenen Heimatverein fortgesetzt wurden, kamen die Lehrgangsteilnehmenden vom 25. bis 28. Juni in Hamburg zusammen, um den Lehrgang mit den individuellen Abschlussgesprächen abzuschließen.

"In jeweils 45 Minuten konnten die Teilnehmenden ihren individuellen Entwicklungsverlauf über das vergangene Jahr sehr eindrucksvoll darstellen", sagt Ausbilder Oliver Heine. "Wir sind sehr stolz darauf, dass alle Teilnehmenden ihren persönlichen Stil weiterentwickeln konnten, ohne dabei Kopien von anderen Trainer*innen zu werden."

Claussen: "Eine intensive und emotionale Zeit"

Über die Präsenzphasen, die sowohl in ausgewählten Leistungszentren (Borussia Mönchengladbach, F.C. Hansa Rostock, VfB Stuttgart, VfL Bochum, Eintracht Frankfurt), als auch in der Sportschule Wedau stattgefunden haben, konnten die 21 Teilnehmenden ihre eigene Trainer*innen-Vision erarbeiten. Dabei ging es vor allem um die eigene Führungs-, Spiel- und Ausbildungsvision.

"Über die Zeit des Kurses hinaus bleibt allen Teilnehmenden neben der Klarheit über die eigene Trainer*innen-Vision vor allem ein toller Rückblick auf eine intensive und emotionale Zeit, in der an vielen Stellen auch persönliche und belastbare Beziehungen zueinander entstanden sind", fasst Lennart Claussen in seinen Abschlussworten zusammen.

Das sind die Absolvent*innen der A+ Ausbildung

Julia Brinkschröder (Hamburger SV), Daniel Balk (Rot-Weiß Oberhausen), Björn Dickmanns (Borussia Mönchengladbach), Marcel Drobe (Arminia Bielefeld), Markus Fila (SV Werder Bremen), Thomas Impekoven (Deutscher Fußball-Bund), Arthur Jujko (FC Viktoria 1889 Berlin), Patrick Kunig (VfL Wolfsburg), Cedrick Makiadi (SV Werder Bremen), Nico Mavridis (Hannover 96), Felix Neumeyer (FC Augsburg), Tim Reddersen (Hamburger SV), Christian Reischke (Fortuna Düsseldorf), Kosta Rodrigues (Eintracht Braunschweig), Thorben Sahs (Hamburger SV), Malte Schlichtkrull (FC St. Pauli), Simon Schuchert (VfL Bochum), Benjamin Skalnik (Deutscher Fußball-Bund), Nick Struy (Fußballverband Sachsen-Anhalt), Stefan Vollmerhausen (Fortuna Düsseldorf), Julian Wiedensohler (SC Freiburg).

[dfb]