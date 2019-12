9:2 gegen Belarus: U 19 vorzeitig qualifiziert

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft steht nach einem 9:2 (4:1) gegen Belarus vorzeitig in der 2. EM-Qualifikationsrunde. Die Mannschaft von DFB-Trainer Guido Streichsbier hatte schon ihr erstes Spiel beim Miniturnier der 1. Runde in Schottland am Donnerstag gegen Andorra 3:0 gewinnen können und ist nicht mehr von einem der ersten beiden Tabellenplätze zu verdrängen. Zum Abschluss wartet am Dienstag (ab 20.05 Uhr) in Glasgow das Duell um den Gruppensieg gegen die Gastgeber, die nach einem 2:0 gegen die Andorraner (0) mit vier Punkten vor Belarus (1) auf Platz zwei liegen.

"Ich bin hochzufrieden mit dem Auftritt. Es war ein tolles Spiel der Mannschaft, die gierig war, Tore zu erzielen und die ihre Chancen konsequent verwandelt hat", freute sich Streichsbier. "Wir waren auf einen physisch starken Gegner vorbereitet, haben hinten konzentriert gearbeitet und nichts zugelassen und vorne sehr zielstrebig agiert".

Schade eröffnet Torreigen mit Hattrick

Im Cappielow Park in Greenock avancierte Kevin Schade bei seinem zweiten Einsatz für die U 19 zum spielentscheidenden Mann. Der Angreifer vom SC Freiburg schnürte bereits vor der Halbzeitpause einen lupenreinen Hattrick. Zunächst wurde er beim 1:0 in der sechsten Minute von Malik Talabidi in Szene gesetzt, legte dann in der 22. Minute das zweite Tor nach und verarbeitete in der 32. Minute die Vorarbeit von Leon Dajaku zum 3:0-Zwischenstand. Dajaku schraubte das Ergebnis wenig später selbst weiter in die Höhe (39.).

Zwar konnten die Weißrussen durch Evgeni Kozel (41.) zwischenzeitlich verkürzen, doch Lazar Samardzic stellte nach dem Seitenwechsel (58.) den alten Abstand wieder her. Dajaku erhöhte in der 66. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 6:1, ehe Innenverteidiger Kevin Ehlers nach Ecke des kurz zuvor eingewechselten Mick Gudra nachlegte (71.). Das 2:7 von Gleb Gurban (75.) war nur Ergebniskosmetik, das letzte Wort hatte der deutsche Nachwuchs: Niklas Tauer (83.) und Oscar Schönfelder (88.) sorgten für den Endstand.