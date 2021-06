90er-Weltmeister Buchwald beim Fan Club-Radio gegen Dänemark

Am Mittwoch (ab 21 Uhr, live bei RTL) trifft unsere Nationalmannschaft im Rahmen der EM-Vorbereitung in Innsbruck auf Dänemark. Da darf unser Fan Club-Radio selbstverständlich nicht fehlen. Und prominenter Besuch hat sich ebenfalls angekündigt. Weltmeister Guido Buchwald, der beim EM-Finale 1992 gegen die Dänen in der Startelf stand, kommt ans Mikrofon und steht Rede und Antwort.

Von 20.15 Uhr bis zum Anpfiff läuft der Stream auf dem Facebook-Kanal des Fan Club Nationalmannschaft und auf laut.fm. Unser Moderator Maik Nöcker freut sich wie immer über eure Beteiligung. Stellt Fragen über die Kommentarfunktion und schaltet euch in die Diskussion mit ein. Wie gewohnt werden viele Beiträge in der Sendung aufgegriffen und ausführlich diskutiert.