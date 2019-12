9000 Euro Geldstrafe für Hansa Rostock

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Drittligisten Hansa Rostock im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Gesamthöhe von 9000 Euro belegt.

Während des Drittligaspiels beim FC Ingolstadt am 23. August 2019 warfen Rostocker Zuschauer mindestens vier Getränkebecher in den Innenraum. Darüber hinaus warfen Rostocker Zuschauer während des Drittligaspiels bei Eintracht Braunschweig am 15. September 2019 mindestens 26 Kassenrollen und Sitzschalen in den Innenraum, wobei eine Kassenrolle einen Braunschweiger Spieler am Arm traf.

Der Verein hat den Urteilen zugestimmt, die Urteile sind damit rechtskräftig.