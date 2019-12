8,26 Millionen sehen Sieg gegen Estland

Den 3:0-Auswärtserfolg der deutschen Nationalmannschaft in Unterzahl im EM-Qualifikationsspiel in Tallinn gegen Gastgeber Estland sahen im Schnitt 8,26 Millionen Zuschauer bei der Live-Übertragung am Sonntagabend auf RTL. Der Marktanteil lag bei 25,9 Prozent, in der Spitze schauten sogar 9,39 Millionen zu.

Am vergangenen Mittwoch hatten 7,25 Millionen die Live-Übertragung vom 2:2 der "Mannschaft" gegen Argentinien in Dortmund bei RTL geschaut.